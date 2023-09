Građani BiH već hvataju niže cijene zimovanja

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako je kalendarski tek jesen, rezervacije u turističkim agencijama za zimovanje već su uveliko počele, a prema potvrdama predstavnika turističkih agencija u BiH, građani upravo koriste rane rezervacije da bi ih zimovanje koštalo povoljnije.

Mirko Ponjević iz Turističke agencije "Unis tours" iz Banjaluke ističe da već tradicionalno imaju zimovanje u Italiji.

"To je grupna ponuda koju radimo u saradnji sa Banjalučkim skijaškim klubom BSK i putuje se od 7. do 14. januara i od 14. do 21. januara", kazao je Ponjević i dodao da u ponudi imaju sva skijališta u regionu.

"U ponudi imamo zimovanja u Srbiji, BiH, Sloveniji i Austriji, a hoteli već izlaze sa ponudama, dok sama cijena zavisi od kategorija hotela i svega šta je uključeno", kazao je Ponjević i dodao da ukoliko neko želi ekskluzivniji hotel logično je da će platiti dosta više nego neko ko hoće samo najam apartmana.

"Veliki broj ljudi rezerviše putovanja upravo sada jer se mogu uhvatiti povoljnije ponude koje nude agencije", pojasnio je Ponjević.

Iz sarajevske Turističke agencije "Sol azur" istakli su da su već izašli sa ponudama za zimska putovanja u periodu od novembra do kraja februara.

"Cijene, naravno, zavise od aranžmana. Deset dana skijanja koje već imamo u ponudi, predviđeno za početak sezone u Francuskoj, košta 600 KM, ali naravno da je to cijena za rani buking, te kako vrijeme bude odmicalo sigurno je da će se ona mijenjati", kazali su iz ove agencije.

Ističu da je u njihovoj agenciji period ranog bukinga do kraja oktobra.

"U tom periodu dosta naših klijenata već rezerviše svoja zimska putovanja, neovisno o tome da li se radi o skijanju ili je to putovanje na neko egzotično mjesto", rekli su iz ove agencije.

Dodaju da u ponudi već imaju i proslavu novogodišnje noći - Prag, Pariz, Beč - gdje se cijene kreću od 399 KM, koliko košta u Beču, do 599 KM u Parizu.

"Što se tiče egzotičnijih destinacija koje su aktuelne i u zimskom periodu i gdje uvijek imamo dosta klijenata za putovanje radi se o Dubaiju, gdje je za sedam dana potrebno 1.500 KM, i o Maldivima, gdje je takođe za sedam dana potrebno izdvojiti i do 2.500 KM po osobi", kazali su iz agencije.

Iz banjalučkog "Kontiki travela" kazali su da se što se tiče zimovanja uglavnom radi o skijalištima u Austriji, Sloveniji i BiH.

"Do sada nismo imali pretjeran broj upita što se tiče skijališta u ovim zemljama. Očekujemo tek od druge polovine oktobra da se javljaju naši klijenti", ističu iz ove agencije.

Banjalučanin Marko S. kazao je da supruga i on svake godine zimovanje rezervišu uglavnom početkom oktobra jer su tada cijene značajno povoljnije.

"Svake godine idem na zimovanje sa suprugom i dvoje djece i uvijek rezervišem u ovom periodu jer je oko 30 odsto jeftinije u odnosu na decembar", rekao je on.