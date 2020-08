Granada - španski grad za istraživanje i uživanje

Često van fokusa zbog poznatijih španskih gradova Granada, taj famozni andaluzijski grad zove na istraživanje.

Granada, grad koji se nalazi u predivnoj Andaluziji nazivaju još i španskom perlom, piše punkufer.hr. Smjestila se u podnožju planinskog lanca Siera Nevada i idealno je mjesto za vikend izlet.

Ako ste se odlučili putovati do Granade, a želite putovati avionom, najbolja je opcija da kupite avionsku kartu do Malage koja je od Granade udaljena 125 kilometara. Na primjer, jeftine avionske karte do Malage možete pronaći iz Budimpešte, a za jedan smjer platićete od 25 evra na više. Dostupni su i direktni letovi do Granade iz Budimpešte.

Ako vam je za kretanje po gradu potrebno sredstvo javnog prevoza, na raspolaganju su vam autobusi, podzemna željeznica i naravno taksi službe. Vozite li se autobusom, kartu za prevoz u jednom smjeru platićete 1,40 evra, a kupiti možete i Credibus karticu na kojoj imate određeni iznos u visini cijene za koju ste je platili. U ovom slučaju jednu vožnju plaćate između 0,83 i 0,97 evra.

Poželite li koristiti podzemnu željeznicu, kartu u jednom smjeru plaćate 1,35 evra, a kupite li travel card, za jedan ćete smjer izdvojiti 0,82 evra. Ako pak volite komfor i preferirate taksi, trebate znati da će vas putovanje s jednog kraja grada na drugi koštati 25 evra.

Ako vas ime Granada podsjeća na nekakvo voće, u pravu ste. Naime, simbol grada je nar, a sama riječ granada na španskom znači upravo nar. Vjerujemo i da ste za Granadu već čuli, a prva stvar s kojom ćete je najvjerovatnije povezati je famozna građevina Alhambra.

Uz Alhambru veže se jedna zanimljiva legenda, a ona govori o tome da je ova građevina zapravo ogroman sunčani sat. Zanimljive su i teorije o nastanku samog imena grada, a neke od njih govore da naziv ima orijentalno porijeklo, a u prijevodu znači veliki dvorac. Kroz istoriju ovdje su živjeli i Židovi koji su joj dali naziv Garnat-al-Yahud, što možemo prevesti kao velika židovska utvrda ili dvorac, prenosi portal punkufer.hr. Ali, još je zanimljivije da se spominje prvobitni naziv grada koji na arapskom glasi Garnata, a prevodi se kao brdo stranaca.

Poželite li istražiti ovaj zanimljiv andaluzijski grad, krenite s istraživanjem svjetski poznate Alhambre. Alhambra je naziv dobila prema crvenoj boji cigle od koje je građena, a njezina gradnja trajala je od 1238. do 1358. godine.

Okružuje je mnoštvo parkova i zanimljivih prirodnih kreacija, a prošetati možete i kraj slavoluka iz 16. vijeka. Ulaznicu ćete platiti 14 evra, ali vjerujte, isplati se.

Krenite dalje i istražite staru arapsku četvrt koja nosi naziv Albaycin. Ovdje možete doživjeti pravi arapski uticaj po pitanju arhitekture ali i same kulture, zbog toga prošetajte uskim ulicama i dopustite vam da vas vrate u istoriju. Volite li zalaske sunca, ovo će za vas biti izvrsno mjesto jer će vam pogled pucati prema Alhambri.

Svratite i do Sakromontea, famoznog naselja koje su još u 18. vijeku nastanili Romi, a mjesto je poznato i po flamenku, tako da ćete tu uživati i u istoriji, ali i muzici i plesu. Na spisak lokacija koje ćete istražiti stavite i Plaza Nuevu, najstariji trg u Granadi. Ovdje su se nekad održavale borbe s bikovima.

Volite li sakralnu arhitekturu, zaputite se prema katedrali koju je dala izgraditi kraljica Izabela na mjestu nekadašnje džamije. Tu ćete uživati u ljepotama španske renesanse, a trebate znati i da je ovo 4. po veličini katedrala na svijetu.

Sanjate li pak o onim famoznim istorijskim kupkama, pronađite Banjuelo, poznate arapske kupke koje možete vidjeti u izvornom obliku. Kartu za razgledavanje platićete pet evra, a za posjetu su dostupne svakog dana.

Dobra hrana je nezaobilazna. Granada kao i Andaluzija poznate su po tapasima. One koje turisti najviše vole zovu se la bomba, requete, pipirrana i remojon. Uvijek ćete ih probati u kombinaciji s lokalnim vinom ili pivom, tako da uživajte i u hrani.