Hladnije destinacije sve traženije

​Kako pokazuju rezultati jedne studije Evropske unije, sve je više turista koji se, polako ali sigurno okreću evropskim destinacijama na kojima su niže temperature.

Čini se da im klimatske promjene u tom smislu idu na ruku, pa ne čudi što su zemlje Skandinavije svoju ponudu usmjerile upravo ka tome.

Turistička atrakcija je i šetnja po ledniku Nigardsbreen u Norveškoj. Iako je temperatura tek oko deset stepeni i duva vjetar, čini se da turistima to ne smeta naročito.

"Naravno, većina ljudi još uvijek želi da ide na sunce. Ali Španija ili Italija u ovo doba godine? Tamo je sve toplije i iskreno, više to ne mogu da podnesem" izjavila je za "Deutsche Welle" Haneke Behthum iz Nizozemske, koja se u ovu avanturu upustila sa sinovima.

Kao vodič koji više od četiri decenije vodi turiste u obilazak lednika, Steinar Bruheim je rekao da za turiste koji se odlučuju za takva putovanja imaju specifičan naziv.

"Nazivamo ih 'klimatskim turistima', jer bježe od vrućina prisutnih u južnom dijelu Evrope. Zato u toku ljeta dolaze kod nas u Skandinaviju, iako je ovde ljeti temperatura samo 15 stepeni i ima dosta kiše" objasnio je.

Osim na norveškom tlu, trend rasta broja turista koji su zainteresovani za ovakve ture uočljiv je i na području Švedske.

Iako su ranije imali običaj da odmaraju na nekoj od mediteranskih destinacija, njemački turisti Karen i Janek Struve su se odlučili za posjetu kampu Sater, koji je od Stokholma udaljen oko tri sata i nalazi se u sjeverozapadnom dijelu zemlje.

"Neizdrživo je vruće. Ne možete ništa da radite, stalno morate da nosite šešir i mažete se kremom za sunčanje. Jednostavno, to nije više zabavno" osvrnula se Karen na to kako iz njene perspektive sada izgleda ljetovanje na Mediteranu.

Ipak, u ovom kampu u Švedskoj su vremenske prilike sasvim drugačije. Ne samo zato što je temperatura vazduha oko 19 stepeni, već i zato što sa vremena na vrijeme pada prilično jaka kiša.

Cjelokupna situacija iz perspektive Berta de Vriesa, vlasnika kampa, djeluje obećavajuće. Čini se da se sve više ljudi, koji su ranije odmarali mahom u južnom dijelu Starog kontinenta odlučuje za posjetu skandidanvskim zemljama.

Zemlja koja je prepoznala ovaj turistički trend lansirala je i novi pojam. Zahvaljujući švedskoj državnoj turističkoj agenciji "Visit Sweden" nastao je termin "Coolcation" i to kao kombinacija dvije reči, a u značenju hladno i odmor.

"Na našim web stranicama smo istakli šta se sve može vidjeti i doživjeti u zemlji, kako bismo privukli one turiste koji su zainteresovani za 'Coolcation' varijantu odmora. Sve to je dovelo do toga da Švedska bude vrlo visoko rangirana u pretrazi za taj termin. Danas je broj jedan tu upravo Švedska" izjavila je Suzan Anderson, direktorka agencije.

I koliko god turistima to bilo zanimljivo, ne može se isto reći i za stanovnike Švedske. Turistički atraktivne lokacije u zemlji i te kako imaju i osjećaju posljedice masovnog turizma. Čak u Švedskoj postoji i rasprava o tome "da li je potrebno da zemlja na ovaj način profitira od klimatskih promjena".

Rezultati studije Evropske unije, kojom prilikom su uzeti u obzir podaci iz 269 regija Starog kontinenta ukazuju na to da od klimatskih promjena benefite imaju sjeverni dijelovi kontinenta, dok je u južnim dijelovima Evrope prisutan pad potražnje turista.

Međutim, iz želje da promovišu takve destinacije, zapravo se suočavaju sa masovnim turizmom.

"Rekli smo norveškoj turističkoj industriji da prestanu da nas reklamiraju na azijskom kontinentu" rekao je Steinar Bruheim, turistički vodič.

Još je dodao:

"To je paradoks! Oni žele da vide glečere prije nego što budu nestali. Međutim, što veći broj ljudi dolazi avionima, to je sve veći uticaj i na klimatske promjene. Time se stvara i veća prijetnja za glečere" zaključio je Steinar, prenosi "Ona".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.