Hoćemo li uskoro letjeti avionom bez prtljaga?

S održivim odredištima i naprednim turoperatorima koji putnicima savjetuju da pakuju manje stvari, jesu li putnici spremni za budućnost bez kofera.

Kad dolazi vrijeme odmora, pakujemo kovčege, ručni prtljag i putne torbe. Pakujem po običaju, previše odjeće, barem dva para cipela viška, majice, veste, nema čega. Ok, možda će neki od nas pravilno procijeniti koliko prtljaga stvarno trebamo ponijeti, ali većina neće.

No, s više novih načina za smanjenje ugljičnog otiska nego ikad prije – a neka se odredišta poigravaju potpunom zabranom određenih vrsta prtljage – trpanje života“ "u kovčeg moglo bi uskoro postati stvar prošlosti. Uostalom, manja pakovanja stvaraju manje emisija ugljika, te na taj način smanjujemo trag putovanja i više štitimo prirodu.

U odvažnom koraku prema održivijoj avio industriji, Japan Airlines je nedavno pokrenuo pilot program koji putnicima u inostranstvo daje mogućnost da unaprijed iznajme odjeću za svoj boravak u zemlji.

Promocija nazvana "Any Wear, Anywhere?" trajala je do kraja avgusta, a osmišljena je tako da putnici koji idu u Japan mogu prijaviti ili nositi minimalni prtljag, što znači da avionska kompanija može bolje izmjeriti uticaj na okoliš putovanja s manje prtljaga, jer automatski se pridonosi manjoj težini aviona.

Nakon što putnici stignu u Tokio, Osaku ili Fukuoku, odjeća u različitim veličinama i stilovima isporučuje se u hotele u kojima posjetitelji odsjedaju.

"To je i lijepa ideja i način da se osjećamo bolje", rekao je Džaustin Fransis, saosnivač i izvršni direktor aktivističke turističke kompanije Responsible Travel sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

"Slično kao i priča o smanjenju ugljičnog otiska pojedinca, prebacuje se teret odgovornosti sa avionprevoznika na pojedince. Lična odgovornost je važna i inovacije su sjajne, ali trebamo paziti da nas ne odvrate od pravih promjena sistema koje su potrebne", kaže Fransis.

Također, i širom svijeta skijaši pokušavaju smanjiti svoj ugljični otisak. U odmaralištima Francuske, Švajcarske i Austrije pojavljuje se nova ideja: ostavite opremu kod kuće i unajmite je na skijalištu. Kako bi smanjili prostor potreban za prtljag i takođe smanjili potrebu putnika da ulažu u sportsku opremu visoke vrijednosti, odmarališta i komapije za iznajmljivanje naglašavaju kako je kod njih moguće naći sve za zimske radosti.

Svaki proizvedeni artikl ima ugljični otisak, stoga je daleko bolje da ga koristi više ljudi. Takođe, na ovaj način skijaši koji idu avion štede ne troše na dodatnu prtljag.

U svakom slučaju, za očekivati je kako budućnost nosi još više razgovora o važnosti održivog načina života i putovanja, tako da je moguće da se i same aviokompanije dodatno uključe u promociju, te se cijena prtljag još dodatno podigne. A ne čini nam se ni loše putovati bez kofera, tek sa ruksakom, jer eto, sve nas može čekati i na samom odredištu.

(Punkufer.hr)