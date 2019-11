Hotel "Belvedere" zatvoren jer je ostao bez lijepog pogleda

Švajcarski hotel iz viktorijanske ere, "Belvedere", koji se nalazi na planinskom prevoju sa koga su se turisti divili jednom od najvećih lednika Rone, je napušten pošto se led povukao skoro dva kilometra ka vrhu Alpa.

Na mjestu gdje se nekada prostirao moćni glečer koji se poput zaleđene rijeke spuštao ka švajcarskoj dolini, sada se mogu vidjeti samo stijene, balvani i bujični potoci, prenosi RTS.

Više od 500 švajcarskih glečera već je nestalo, a vlada kaže da će se 90 odsto, od preostalih 1.500, otopiti do kraja vijeka ako se ništa ne preduzme u pogledu smanjenja emisije štetnih gasova.

Očekuje se da će njihovo povlačenje znatno uticati i na vodostaj, koji će, dok se led bude topio rasti, ali na duge staze će dovesti do velikih suša i nedostatka pijaće vode. Zvaničnici strahuju da bi naglo otapanje moglo da izazove i bujične potoke koji mogu nanijeti mnogo veće štete na infrastrukturi, a samim tim i ekonomiji zemlje.

As the Rhône glacier receded, fewer and fewer visitors came to stay. The abandoned hotel remains, a physical reminder of the far-reaching effects of climate change. https://t.co/BlteUWL1vw