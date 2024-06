Hoteli u Hurgadi oaze za odmor i uživanje (FOTO)

HURGADA - Iako je za Egipćane Hurgada sa "samo" više od 200.000 stanovnika mali grad, ona je raj za sve ljubitelje dobrog odmora. Zbog prelijepih pješčanih plaža, čistog mora i vrhunske ponude hotela zasluženo je već godinama čest izbor turista iz cijelog svijeta.

Nekadašnji ribarski grad od 1963. godine, kada se otvara prvi hotel "Sheraton", potpuno mijenja svoj opis. Okreće se turizmu, pa tako danas u ovom gradu na obali Crvenog mora postoji oko 200 hotela sa skoro 50.000 soba.

Zajedno sa Turističkom agencijom "Kontiki" posjetili smo Hurgadu i obišli njene plaže, ali i hotele kako bismo se uvjerili šta to privlači brojne turiste naše regije, ali i svijeta, u ovaj egipatski grad.

Brojni hoteli, smješteni u nekoliko regija Hurgade kao što su Soma Bay, Memša, centar grada - Sakala ili Sahl Hašiš, ponudiće za svakoga pravu malu oazu pogodnu za odmor čitave porodice ili pojedinca.

Gdje možete odsjesti u Soma Bay regiji?

Soma Bay regija udaljena je od centra Hurgade oko 40 kilometara i svakome ko želi provesti odmor u miru i ljepoti mora i palmi prvi je izbor. Prelijepe plaže, čisto more i mir glavne su odlike ove regije. Uz to, odličan izbor hotela sa all inclusive uslugom daje veliki plus ovom mjestu.

"Caribbean World Soma Bay2

"Gradić u gradiću" bio bi najbolji opis "Caribbean" hotela čiji se kompleks prostire na površini od 140.000 metara kvadratnih. Palme, veliki bazeni, tobogani i bogat sadržaj za djecu, kao i zlatna pješčana plaža, idealna su opcija za cijelu porodicu.

Različiti tipovi soba odgovoriće svačijim željama, a plaža koja je podijeljena na mirni dio koji je bez muzike i dio sa sadržajima i muzikom omogućiće svakome da bira kakav odmor želi. I da, korištenje ležaljki i suncobrana je besplatno. Na vama je samo da se opustite, a uživanje je zagarantovano.

"Palm Royale Soma Bay"

Sa više od 2.200 palmi u kompleksu, "Palm Royale Soma Bay" hotel zasluženo nosi epitet zelene oaze u Hurgadi. A osim zelenila, turiste koji odmor odluče provesti u ovom hotelu zasigurno će iznenaditi i grčko-egipatski dizajn enterijera, kao i japanski šarani koji upotpunjuju bazen usred lobija hotela.

Plaža duga 1.200 metara omogućuje svakom posjetiocu da se osjeća komforno i slobodno, a brojni sadržaji u večernjim satima upotpuniće odmor i učiniti ga da se iz Egipta vratite sa brojnim uspomenama. Zbog ogromnog izbora hrane, osim sa uspomenama, vratićete se i sa kojim kilogramom više.

"Aqua Mondo Beach Resort"

Jednostavan, a luksuzan lobi ovog hotela već će na prvu osvojiti vašu pažnju, dok će veliki bazeni ili more sa pješčanom plažom biti idealna mjesta za odmaranje i upijanje vitamina D. Sobe odišu elegantnošću, a pogled s balkona idealan je za uživanje uz jutarnju kafu.

Bogata i raznovrsna kuhinja omogućiće vam da tokom odmora u Egiptu osjetite i ukuse libanske, italijanske ili azijske hrane. Hotel je mislio i na najmlađe goste, pa su i za njih pripremili razne sadržaje. Imajte na umu da je upravo smještaj za dvoje djece do 13 godina u ovom hotelu besplatan!

Koji hoteli se nalaze na šetalištu Memša?

Za sve one koji vole biti u centru zbivanja, pa tako i grada, odmor u hotelima koji su smješteni uz šetalište Memša su najbolji izbor. Veliki broj suvenirnica, kao i hotela, zajedno sa divnim plažama i morem omogućiće da na pravi način osjetite duh Egipta.

"Swiss Inn Resort"

Plaža bez mane, vrhunska lokacija na samom šetalištu Memša, kao i hrana i usluga, učinile su ovaj hotel najčešćim izborom putnika i najprodavanijim hotelom u 2023. godini. Brojni sadržaji kako za najmlađe, tako i za starije posjetioce, učiniće vam odmor zanimljivim i prijatnim.

Velika novina ovog hotela od ove godine je i all inclusive usluga koja je na raspolaganju gostima 24 časa dnevno, a neograničeno korištenje nekoliko a la cart restorana bez prethodne najave, kao i bara na plaži, odgovoriće ukusu svakog posjetioca.

"Continental Resort Hotel"

Iako je riječ o manjem hotelskom kompleksu, on se ni na jedan način, gledajući bogatstvo sadržaja, ne izdvaja od drugih hotela. Idealan je za miran odmor, a svojim elegantnim enterijerom učiniće vaš boravak prijatnim i nezaboravnim.

All inclusive usluga po principu švedskog stola, šest restorana i barova, pješčana plaža, bazeni, kao i besplatno korištenje ležaljki i suncobrana samo su neke od stvari koje će postati razlozi zašto je baš ovaj hotel idealno mjesto za vaš odmor.

"Jaz Casa Del Mar Beach"

Moderan enterijer ispunjen modernim namještajem i prožet luksuznim detaljima ravnodušnim neće ostaviti nikoga ko odmor odluči provesti u ovom kompleksu. Odlična lokacija, blizina aerodroma, kao i centra grada, omogućiće vam da u svakom trenutku svoj odmor učinite zabavnim.

Bazeni, vodeni tobogani, fitnes centar, all inclusive usluga, a la cart restorani i brojni drugi sadržaji uz vrhunske okuse hrane iz raznih dijelova svijeta učiniće da ovaj hotel postane mjesto vašeg odmora svake godine.

"Iberotel Casa Del Mar Resort"

Iako se plaža, čiji je jedan dio koralni, a jedan zona za kupanje, nalazi preko puta ulice na manje od oko 400 metara od hotela, to ni najmanje ne treba biti razlog da ovaj hotel rizort ne bude vaš izbor za odmor, a često je i izbor parova, kao i porodica sa djecom.

Pored glavnog restorana i all inclusive usluge, gostima koji odmor odluče provesti u Egiptu i u ovom hotelu, na raspolaganju su glavni restoran "Panorama Restaurant" i "Enoteca Restaurant" sa italijanskom kuhinjom, kao i tri bara. Takođe, tu su i brojni drugi sadržaji kao što su spa centar, bazeni, dječji bazeni, tobogani i drugi sadržaji.

Šta nudi regija Sahl Hašiš?

Regija Sahl Hašiš jedna je od najljepših regija u Hurgadi, a hoteli u ovom dijelu grada su čest izbor putnika sa ovih prostora. Za ovo turističko naselje kažu da je elitno, a poznato je po prelijepom zalivu i zalascima sunca koji ostaju u sjećanju.

"Pyramisa Sahl Hasheesh"

Hotel "Pyramisa Sahl Hasheesh" jedan je od hotela koji se nalaze u istoimenom elitnom turističkom naselju, a zbog odnosa cijene i kvaliteta čest je izbor putnika. Pješčana plaža i postepen ulazak u more omogućiće vam da uživate u cjelokupnim čarima Crvenog mora.

Zelena oaza i široka pješčana plaža koja je dio kompleksa koji se prostire na oko 120.000 metara kvadratnih pravi su izbor za sve tipove gostiju, a odlična lokacija omogućava da večeri provedete u lijepim šetnjama kroz ovo mjesto. Takođe, tu su brojni sadržaji poput bazena, a la carte restorana i all inclusive usluge.

"The V Luxury Resort Sahl Hasheesh"

Izborom ovog hotela zasigurno ćete dobiti i jednu od najljepših plaža u Hurgadi, a za uživanje uz morske talase tu je oko kilometar duga plaža. Kasna odjava iz hotela, recepcija koja radi 24 časa i mjenjačnica samo su neke od stvari koje nudi ovaj hotel.

Iako ste u Egiptu, u ovom hotelu ćete imati priliku probati i jela italijanske, azijske, orijentalne, kineske, mediteranske, grčke i drugih kuhinja. Oni koji umjesto na moru više vole kupanje u bazenu, tu su i bazeni za sve generacije, kao i drugi brojni sadržaji.

"Mercure Hurghada"

Duh Maroka usred Hurgade osjetićete upravo u ovom hotelu. Mir koji nudi ovaj kompleks omogućiće vam da se sa odmora vratite punih baterija. Hotel se nalazi na mirnoj lokaciji, a blizu je centra grada.

Plaža koja je rezervisana samo za goste hotela i besplatne ležaljke i suncobrani učiniće da u potpunosti uživate u Egiptu. Riblji, azijski i mediteranski restoran, kao i više barova, bazeni, fitnes centar i drugi sadržaji samo su dio onoga što ćete ovdje dobiti.

Navedeni hoteli su samo dio bogate ponude Egipta i agencije "Kontiki", a šta sve nudi Hurgada i gdje možete odsjesti potražite na njihovoj zvaničnoj veb-stranici.

A ako se i dalje pitate zašto da posjetite Egipat, mi vam donosimo pet razloga zašto da to učinite.

