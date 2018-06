Hotelijerima dozlogrdilo: Dosta više s travel blogerima

Lako je mrzjeti travel blogere. Njihova karijera se zasniva na tome da putuju svijetom, prave sjajne fotke i odsjedaju u preskupim hotelima za džabe. Ali, čini se da je sada i hotelima koji su ih gostili dosta!

Travel blogere ne treba generalizovati, među njima zaista ima onih koji naporno rade i koji daju korisne savjete svojim čitaocima, ali na jednog takvog dolazi stotine onih koji se nazivaju „influenserima“ bez ikakvog pokrića. Uglavnom se takvi nameću hotelijerima, a njima je već prekipjelo.

“Sramotno bi bila lijepa riječ za većinu travel blogera“, kaže Gilbert Oti, takođe travel bloger – “Sramotna generacija ’ja, ja i samo ja’ je otišla predaleko. Radio sam tri posla da bih pokrenuo svoj sajt, a onda sam radio četiri godine toliko naporno da bih mogao da kažem da sam legitiman travel bloger. Ovi ljudi kupuju pratioce, poziraju polu-goli i žele da postanu poznati preko noći, a onda hotelima daju lažna obećanja. Naravno da su se zasitili. Sada je mene sramota da bilo šta pitam ili predložim jer su mi takozvani ’influenseri’ sve uništili“

Dusit Thani, luksuzan rizort na Maldivima kaže da dobija minimalno šest mejlova dnevno od kojekavih travel blogera.

“Ljudi nam kažu da žele da dođu na Maldive deset dana, all inclusive, a zauzvrat će da objave dva posta na Instagramu za možda dvije hiljade pratilaca“, požalila se marketing menadžerka hotela Kejt Džons.

Inače, da naglasimo da takav aranžman košta blizu 7.000 dolara u ovom hotelu.

“Njihovi zahtjevi su nečuveni. Traže dvije vile za četiri noćenja i besplatnu hranu da bi mi ostavili ocjenu na TripAdvisor-u. Ti influenseri su u potpunosti promijenili način na koji funkcioniše PR danas. Skoro 25 odsto mejlova koji mi dnevno stignu su od takvih ljudi, a samo 1 odsto može da pruži nešto mom klijentu“, kaže Nataša Eldred, vlasnica agencije Shine PR čiji je klijent Keemala Hotel u Puketu na Tajlandu.

Šta kažu blogeri?

Blogerka Kejt Mekali koja godinama vodi blog Adventurous Kate kaže da se ovim poslom bavi veoma profesionalno i da je rijetko kada negdje odsijedala za džabe.

“Većina mojih prihoda dolazi od marketinga. Nikada nisam morala da se oslanjam na kompenzacije“, kaže ona.

Kako hoteli biraju s kim žele da rade?

Karolin Blejk koaj vodi PR agenciju za luksuzna putovanja Shellwood Blake kaže da prvo moraju dobro da istraže potencijalnog travel blogera prije nego što ga predstave klijentu.

“Da li su ljubazni? Da li su mi poslali linkove svojih naloga? Obično to ne urade. Ako influenser sjedi na slonu, nosi krzno ili pliva sa delfinima, onda to definitivno nije osoba koju želimo da predstavimo klijentu bez obzira na to koliko ima pratilaca“, kaže ona.

Stručnjaci ističu da je svaki pratilac bitan, te da su određeni travel blogeri sa 2.000 pratilaca vrjedniji promoteri hotelijerima od nekih koji imaju milion.

“Travel blogeri i influenseri su realtivno nov fenomen i u suštini tu nema velike razlike od nekadašnjih novinara koji su radili putopise. Problem je što ih ima sve više i to nisu više ni novinari. Potrebno je samo da prođe malo vremena da se, kao i među fešn blogerima, pokaže ko tu zaista vrijedi i zaslužuje svoje mjesto pod suncem“, zaključuje Džemima Gibons, analitičarka društvenih mreža.

(b92)