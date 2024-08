Hrvat koji izdaje smještaj ljut: "Booking daje prednost prljavom Slovaku ili Italijanu"

U popularnoj Facebook grupi "Apartmani Hrvatska" jedan se iznajmljivač požalio na iskustvo koje je doživio kada su mu gosti došli ranije u apartman, a on je preko Bookinga pokušao da im naplati još jedno noćenje.

Naime, Booking je tu naplatu odbio, zbog čega je iznajmljivač odlučio da prekine saradnju s njima.

Njegovu objavu Večernji list prenio je u cjelosti: "Gosti koji su imali rezervisano u petak (prijava u 14:00 časova) nazvali su u petak u 1:00 iza ponoći i poslali poruke putem WhatsApp-a da im je avion stigao ranije (pazi, to je nemoguće, ali tako su napisali) i da li mogu da uđu u apartman ranije. Ja sam im to odobrio i poslao šifre od kutije sa ključem. Dakle, ušli su u apartman i noćili noć s četvrtka na petak. Poslao sam Booking.com-u dokaze o komunikaciji i tražio da Booking.com naplati od njih još jedno noćenje, odbili su me uz obrazloženje da su stigli u apartman na dan kad su platili. Ludo! Eto, toliko o njima." Naravno, ispod same objave nanizalo se mnoštvo komentara, većinom onih koji su branili goste i Booking, a osudili postupke i pohlepu iznajmljivača. Nakon toga, on je odlučio da napiše još jednu objavu o "spornoj" platformi za iznajmljivanje te naglasio kako prekida saradnju s njima.

"Potpuno je suludo da gosti koji dolaze putem Booking.com-a mogu da rade u apartmanu gotovo sve što hoće; deru se i remete javni red i mir, pomeraju nameštaj, drže klime na 16 stepeni uz otvorene prozore i traže dodatne ćebad, svađaju se sa domaćinom i sl., praktično ucenjuju svoje domaćine preteći niskim ocenama koje nisu realne, a često nisu ni bazirane na činjenicama ili su plod manipulacije. Sramotno je da Booking.com daje prednost svakome pijanom, prljavom i nekulturnom Slovaku ili Italijanu u odnosu na domaćine koji im ostavljaju veliki novac svake sezone. Zbogom Booking.com. Ovo je bila poslednja sezona naše saradnje." Komentari su bili raznoliki; dok su se neki složili s njim, drugi nisu baš dijelili njegovo mišljenje. Jedna iznajmljivačica je napisala: "Imali smo samo dve rezervacije ove sezone s Bookinga, ostalo je sve bilo privatno. Napisat ću vam samo da smo dobili nisku recenziju jer je gospodinu sunce zašlo u šest s balkona, a ne u osam, i parking za auto mu je bio strm, iako je došao avionom i nije imao auto."

Jedan se korisnik nije složio s komentarom o klimi: "Kad sam platio apartman, klima mora da radi 24 sata dnevno, a tebe se to ne tiče jer je taj apartman plaćen i praktično je tih 7 dana ili koliko već moj." Na to mu je autor objave odgovorio: "Ako si ikada bio u malo boljem hotelu, onda si dobio karticu za ulazak u sobu. Bez te kartice u sobi nema struje. PLAĆENO, NE PLAĆENO, HOTEL TI NE DOZVOLJAVA da ti i televizor radi dok te nema. To je stvar elementarne kulture. To je izmišljeno zbog takvih kao što si ti, koji je nemaju." "Dobiješ dve kartice ako te baš zanima pa možeš jednu ostaviti unutra da radi, a druga je za šetanje. A što se tiče kulture, pogledaj se u ogledalo pa će ti sve biti jasno", odgovorio je ovaj.

"Pa i vi ostavite recenziju gostu. Pa će drugi put ostati bez smeštaja. Ni vlasnici apartmana ne vole da primaju takve goste…", savetovala je jedna korisnica, a druga je dodala: "A šta je s otkazivanjem, popune sve rezervacije do januara, a onda bez naknade krenu otkazivanja u aprilu i maju, tako da dobronamerni gosti koji mesecima unapred isplaniraju godišnje odmore ne mogu da rezervišu, a smeštajna jedinica zjapi prazna... A sve ovo drugo je suvišno uopšte komentarisati…" Javila se i još jedna iznajmljivačica: "U 7 godina iznajmljivanja kuće nikad, ama baš nikad nisam imala nedolična ponašanja... Imam visoku cenu i većinom su mi gosti Nemci i Austrijanci veće platežne moći... te pijance kom trebaju... bogatiji ljudi su i pristojniji, hoću reći poslovni ljudi koji većinom svoje biznise imaju... ti sigurno ne prave budale od sebe."

"Booking je jedina institucija koja odlično posluje uz malo rada. A što se tiče poslovnog podbačaja, lokalne vlasti su krive jer su omogućile mnogima da rade na crno, odnosno da primaju preko stotinu i više gostiju kao neke prijatelje, a mi koji legalno radimo primamo 'neprijatelje'", požalio se još jedan, a drugi je dodao: "Poštovani kolega. Jednostavno je, vi živite od novca, a ne od ocena. Kućni red se jasno napiše, nakon toga hoćeš-nećeš zdravo, i tu vam čak i Booking daje za puno pravo."

(B92)

