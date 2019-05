Idete na Maldive? Evo šta trebate znati

Maldivi su jedno od najljepših mjesta na svijetu. Ostrva su zaista destinacija iz snova, ali ima i svojih specifičnosti. Ovdje je devet savjeta onima koji planiraju prvi put posjetiti Maldive.

Ne škrtarite

Kada pomislite da je nešto preskupo, samo se sjetite da je ovo putovanje kakva si čovjek priušti jednom u život. Dašak rastrošnosti dio je iskustva boravka na Maldivima. Unaprijed isplanirajte troškove, kako mi da destinaciji u miru uživali.

Živite kao mještani

Kako imali pravu sliku života mještana, moraćete posjetiti jedan od ostrva na kojima živi lokalno stanovništvo. Do 2009. turistima su za posjetu ostrvima na kojima nisu resorti trebale posebne dozvole. Izlet brodom na jedan od ovakvih ostrva nikako ne smijete propustiti.

Alkohol se ne pije izvan resorta

S obzirom na to da su večina stanovnika Maldiva muslimana, u zemlji postoje stroga pravila o konzumaciji alkohola. Turisti ne smije u zemlju unositi alkohol, niti ga konzumirati na ostrvima na kojima živi lokalno stanovništvo. Izletnički brodovi i resorti imaju dozvole za točenje alkohola.

Prikladno se ponašajte izvan resorta

Na naseljenim ostrvima pridržavajte se pravila o oblačenju. I muškarci i žene trebaju izbjegavati odjeću koja ne pokriva koljena. Žene trebaju pokriti ramena. Parovi ne bi smjeli javno iskazivati nježnosti. Sunčanje i kupanje u toplesu ili goli takođe je zabranjeno. Unutar resorta u kom boravite smijete se oblačiti kako god želite.

Brinite o okolini

Maldivi su zemlja sa najnižom nadmorskom visinom u svijetu. Neka ostrva jedva da se uzdižu iznad površine mora. To je razlog delikatnog položaja ove zemlje ugrožene globalnim zatopljenjem. Imajte to na umu dok birate aktivnost, kao i kod potrošnje vode, energije i brige o otpadu.

Boravak u vili iznad mora nije obavezan

Boravak u vili iznad mora je na listi želja, ali ovo iskustvo često zna biti precijenjeno. Imate vlastiti pristup okeanu, ali prava plaža je najčešće dosta udaljena. Neke su vile jako blizu, kako bi se na mali prostor smjestilo što više turista, pa i nije tako ekskluzivno.

Nabavite dobru podvodnu kameru

Na Maldivima su neka od najljepših mjesta za snorkeling i ronjenje, stoga prije puta razmislite o kupovini podvodne kamere. To je i najčešća zabava. Kupanje i ronjenje.

Ponesite prikladnu odjeću

Ekskluzivnije restorani uglavnom imaju dress code. Žene se mogu provući i u svakodnevnoj haljini, ali od muškarca bise moglo očekivati da bude u košulji i dugim hlačama. Ukoliko mislite zalaziti u restorane u resortu svakako ponesite prikladnu odjeću. Dugi rukavi će vam dobro doći ne samo za restoran, već i kada zapuše hladniji vjetar.

Ne očekujte savršeno vrijeme

Prva pomisao na Maldive je kristalno plavo more i bijeli pijesak. Tako je i u stvarnosti, ali ne baš cijelo vrijeme. Najljepše vrijeme na Maldivima je od novembra do aprila, a vrhunac turističke sezone je od decembra do marta. Počevši s martom vrijeme postaje nepredvidljivo.