Iskrivljena šuma, prirodni fenomen

Duboko u šumi zapadne Pomeranije u Poljskoj, cijeli jedan dio šume sačinjava drveće koje je iskrivljeno pod oštrim uglovima blizu zemlje, formirajući čudan fenomen poznat kao - Iskrivljena šuma.

Zašto se ovo drveće ovako savija niko sa sigurnošću ne može da tvrdi.

Pojedini su postavili teoriju da su oštri vremenski uslovi prouzrokovali ovakvo savijanje drveća, dok drugi tvrde da je razlog ljudska industrija.

Fotograf Kilijan Šunberger je podijelio nekoliko svojih fotografija šume, kao i njenog okruženja.

Prema njegovim saznanjima i nekim starim zapisima, drveće je posađeno 1930. godine. Tokom tog vremena, i kroz Drugi svjetski rat, Nijemci su kontrolisali to područje. Do današnjeg dana postoje glasine da je neka vrsta ljudske metode ili tehnike korištena kako bi prouzrokovala čudan oblik drveća iako nije jasno kojoj bi svrsi to služilo.

Još nema finalnog objašnjenja, rekao je Šunberger. Jedna teorija jeste i da je drveće moglo biti posađeno baš da bi to iskrivljeno drvo pomoglo u konstrukciji brodova, stolica za ljuljanje i sanki. Ali, drugi su spekulisali da je rat imao veliki uticaj na pejzaž.

"Neki spominju i tragove rata koji su ostavili svoj pečat, jer je bilo toliko mnogo borbe na ovom području", rekao je Šunberger.

Čudnije teorije govore o vještičarenju i poljima energije, ali finalni odgovor za ovaj fenomen ne postoji.

Šunberger je posjetio Iskrivljenu šumu prvi put prije nekoliko godina. Kada se vratio ove godine kako bi je fotografisao, posrećilo mu se s vremenskim uslovima, odnosno šuma je bila prepuna magle. Kako bi napravio sjajne fotografije, prešao je 450 milja od svog doma u Njemačkoj do Poljske.

Šunbergerov posao je da putuje Evropom i dokumentuje razne pejzaže. Tokom prošlih 12 mjeseci, prešao je više od 40.000 milja samo u Njemačkoj.

"Vidio sam mnogo čudnih šuma po Evropi", rekao je Šunberger, "ali ova zabit Poljske je jedinstvena".