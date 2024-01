Isplovio prvi kineski kruzer (VIDEO)

Prvi kruzer izgrađen u Kini, koji može da primi više od 5.000 putnika, isplovio je danas iz Šangaja na svoje prvo putovanje.

Brod Adora Magic City, težak 135.500 tona, zajednički su naručile kompanije China State Shipbuilding Corp i američka korporacija Carnival Corp, prenosi Fajnenšel tajms.

Brod ima više od 20 restorana i barova, zatvoreni park sa palmama, pozorište sa skoro 1.000 mesta i tržni centar od 2.000 kvadratnih metara i može da primi 5.246 putnika, navodi se u saopštenju kompanije koja ga je izgradila CSSC Shanghai Vaigaokiao.

Izgradnja broda kasnila je zbog pandemije covida-19, navedeno je u dokumentaciji kompanije za klasifikaciju plovila Lloyd's Register (LR).

Nakon što je sredinom decembra u Hongkongu stranim novinarima predstavila svoj najveći putnički avion C919 proizveden u Kini, kineska industrija nastavlja da sprovodi strategiju nezavisnosti od stranih tehnologija.

Iako je mnogo delova ugrađenih u ovaj kruzer nabavljeno od stranih dobavljača, Marko Skopaz iz LR-a smatra da Kina u budućnosti ima izglede da izgradi sopstevni lanac snabdijevanja i ocjenjuje da je ovaj brod "početak brzog i neizbježnog razvoja kineskog projektovanja i izgradnje kruzera".

