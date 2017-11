Iz Australije prvi put i bez slijetanja, 17 sati i 20 minuta

Australijska vazduhoplovna kompanija Kvantas (Qantas) je u svojoj ponudi ima neke od najdužih letova na svijetu. Njeni avioni svakako moraju da prevale veliku udaljenost da bi iz Australije doletjeli na evropski ili američki kontinent.

Iz sjedišta kompanije su sada najavili da će od marta 2018. godine početi da lete iz Perta za Londona - bez slijetanja. Taj let će trajati 17 sati i 20 minuta i ne samo da će biti najduži let te kompanije, već i prvi redovni neprekidni let između Evrope i Australije.

Kvantas će na toj relaciji letjeti svojim prvim Boingom 787-9 Drimlajner, koji u kompaniju stiže krajem ove godine, a koji je već dobio ime "Velika južna zemlja" (Great Southern Land).

Do kraja sljedeće godine australijska vazduhoplovna kompanija bi trebalo da dobije još sedam takvih aviona, koji bi vremenom trebalo u potpunosti da zamjene flotu starijih Boingovih modela 747-400.

Iako je Qantasov let prilično dug, nije i najduži let na svijetu. Tu titulu trenutno nosi Katar Ervejz (Qatar Aiways) koji Boingom 777-200 leti iz Oklanda na Novom Zelandu, a slijeće u Dohi, što je ruta za koju je potrebno 18 sati i 10 minuta.

(b92)