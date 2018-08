Jedinstvene destinacije za vjenčanje

Kraj ljeta i početak jeseni su obično termini koje budući mladenci biraju za vjenčanja i svadbenu ceremoniju.

Posljednjih decenija izuzetno su popularne destinacije na moru kao i ceremonije na plažama. Nema ničeg pogrešnog u odabiru bijelog peska i spektakularnog slikovitog pogleda na plavetnilo mora, ali nekako su ove ideje već potrošene.

Parovi traže jedinstvene, luksuzne načine da svoje prijatelje i familiju ugoste na nekoj neobičnoj i drugačijoj lokaciji.

To znači razmišljanje izvan okvira i malo više truda kako biste pronašli savršeno mjesto na kom ćete izgovoriti sudbonosno “Da”.

Odvodeći svoje prijatelje i porodicu na vaše omiljeno mjesto na kom ćete podijeliti svoj najintimniji i najradosniji trenutak u životu je nešto o čemu sanjaju sve buduće mlade i mladoženje.

Kreiranje novih uspomena je toliko slatko na nekim novim mjestima koja čekaju da budu otkrivena. Kako možete isplanirati jedinstveno vjenčanje iz snova na destinaciji koja ostavlja vaše goste bez reči? Evo vrhunskih ideja.

Vjenčanje na vodi

Bijeli pesak je super, ali zašto ne razmislite o slavlju na vodi? Vjenčanje usred mora ili okeana je jednostavnije nego što to možete da zamislite, a svaki kapetan broda će pristati, dovoljno je samo da ga pitate.

Povedite svoje goste na luksuzno krstarenje brodom ili privatnom jahtom ili za intimniju varijantu nekim manjim katamaranom. Nakon svadbene ceremonje možete krstariti Mediteranom, duž Jadrana ili nekim egzotičnim morima.

Avantura na otvorenom

Možda vi i vaš partner uopšte niste primorski tipovi. Ne volite plažu i more i to je sasvim ok.

U tom slučaju, avantura na otvorenom, odnosno organizacija vjenčanja na nekoj živopisnoj lokaciji može biti odličan izbor. Dobar odabir je neko planinsko mjesto ili seoce, gdje će najljepša pozadina za vaše fotografije biti vrhovi tih istih planina.

Dobra stvar u vezi sa ovakvim vjenčanjima je što uopšte ne morate otputovati negdje daleko. Mnoga mjesta koja okružuju vaš grad ili selo su odličan izbor, ali ukoliko poželite nešto divlje i egzotično kažu da je Aljaska top destinacija za vjenčanja na otvorenom.

Povratak u prošlost

Putovanje u prošlost moguće je zahvaljujući specijalno osmišljenom tematskom vjenčanju. Ispunite svoj dan istorijskom fantazijom. Dvorci Loare ili srednjevekovna tvrđava u Škotskoj mogu biti savršen izbor.

Dovezite se kočijom i zamolite djeveruše da nose kostimiranu odjeću iz epohe koju ste odbrali.

Ovo je fantastičan način da se vaši gosti zabave, ali i da nauče nešto o mjestu u kom ste upriličili ceremoniju.

Van mreže

Napravite izazov. Natjerajte sve vaše goste da se isključe sa interneta tako što ćete odabrati neku ruralnu destinaciju za vjenčanje. Možete odabrati neki Nacionalni park, ili neko egzotično ostrvo. Organizujte niz aktivnosti kako gosti ne bi posegnuli za svojim telefonima.

Postoji mnogo načina da natjerate vaše online goste da se makar na dan vašeg vjenčanja isključe.

Upriličite ceremoniju u letećem balonu ili na vrhu ugašenog vulkanskog kratera. Uživajte u večernjoj ceremoniji na plaži pod otvorenim nebom i sjajem zvezda ili organizujte zajedničko ronjenje.

Kreirajte nešto zaista autentično

Odabrati mjesto ili destinaciju na kojoj ćete se vjenčati znači kreiranje uspomene za cijeli život. Zajedničko upoznavanje nekog grada, ostrva, sela, planine ili jezera će stvoriti jake veze, budući da zajednički prolazite kroz neko autentično iskustvo.

Možete odabrati vjenčanje na nekom salašu, pa zatim kasnije organizovati jahanje konja i istraživanje okoline. Vjenčanje u Veneciji može biti romantično, ako svoje goste kasnije povedete u vožnju gondolom ili im pak upriličite razgledanje mjesta iz vazduha.

Neka bude drugačije, jedinstveno i neka se kasnije o tome priča.