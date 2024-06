Kad je najbolje putovati sa bebom na more?

Ljeto je tu i uveliko planirate odmor, ali ovoga puta niste sami, tu je i vaša malena bebica. Bojite se kako će beba podnijeti put i boravak na moru? Slušajte savjete pedijatra, pakujte kofere i krenite na more.

Kako putovati

Beba s navršena dva mjeseca može da bude sjajan saputnik. Kad počne lijepo da napreduje, nema zdravstvenih tegoba, a primila je prve vakcine, već može na put. Ali vodite računa da prevozno sredstvo bude adekvatno. Najbolje je da se putuje avionom. Ako ne, onda autom koji ima klimu, a ako idete vozom, uzmite kola za spavanje. Odabrana destinacija trebalo bi da ima sve higijenske uslove, pedijatra, dobro opremljenu apoteku. Najbolje je na put krenuti uveče ili u ranim jutarnjim satima, da bi se izbjegle najveće vrućine. Roditelji treba da ponesu dovoljno tečnosti, lako svarljivu hranu i voće.

Na plažu prije 11 i poslije 17 sati

Kad porodica stigne na odredište, na plažu bi trebalo da ide ujutru do 11 sati, kao i po podne poslije 17 časova. Roditelji ne treba da iznose bebu direktno na sunce. More je najčistije ujutru, pa je najbolje da se tada kupaju s bebom. Svijetla pamučna garderoba i šeširić se podrazumijevaju. Što se tiče korišćenja zaštitnih krema, pedijatri savjetuju da se prije korišćenja bebi nanese mala količina na podlakticu i 24 sata prati da li će da se pojavi osip, crvenilo ili svrab. Odojčad stariju od šest mjeseci trebalo bi mazati zaštitnim faktorom većim od 15. Kremu nanesite 20 minuta prije izlaska na sunce. To ponavljati svaka dva sata i obavezno poslije kupanja. Suncobran je na plaži obavezan.

Oprezno s hranom

Dijete bi trebalo da pije prokuvanu ili flaširanu vodu. Pažljivo birajte hranu, a gotove kašice možete ponijeti i od kuće. Ako dođe do crijevne infekcije, koja se manifestuje povraćanjem ili prolivom, dobro je da kod sebe imate probiotik. Obavezno ponesete sirup za obaranje temperature i dajte ga djetetu samo u slučaju da dobije temperaturu 38,5 stepeni. Ako to potraje, odmah potražite savjet ljekara.

Prvi ulazak u vodu

Postoje mali trikovi da vaša beba ne dobije strah od vode. Dijete će se na početku sigurno uplašiti buke i talasa i plašiće se da uđe u vodu. Nipošto nemojte ništa da radite na silu. Počnite s postepenim kvašenjem i prilagođavanjem na vodu, najbolje u bazenčiću pokraj mora ili u toplom plićaku. Držite bebu u naručju, jer će se tako najlakše opustiti jer zna da je u sigurnim rukama.

Jun i septembar su najbolji

Najbolje je da ljetovanje planirate tokom juna ili septembra. Jul i avgust su previše topli, sunce je prejako, a to neće prijati ni vama ni bebi. Apartman je dobar vid smještaja, jer iako ste na odmoru, flašice moraju da se sterilišu, voda da se prokuvava, a ni potrebu za frižiderom ne treba zanemarivati, prenosi Stil.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.