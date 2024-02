Kada je najbolji trenutak za rezervaciju smještaja za ljetovanje?

Ukoliko već razmišljate o rezervaciji smještaja za ljetnji odmor, te ako se pitate da li su bolje first minute ili last minute ponude, odnosno da li da već sada rezervišete aranžman ili ipak u posljednjem trenutku, pred sam polazak, u nastavku čitajte koje su prednosti i mane navedenih opcija, te odlučite šta je najbolje za vas.

Koja ponuda je bolja, first minute ili last minute?

Već od februara agencije nude tzv. first minute ponude za ljetovanja, na kojima se može uštedjeti zahvaljujući popustima za rane uplate i rezervacije, a dok se neki odluče da odmah rezervišu ovaj aranžman, ima i onih koji ipak smatraju da im je bolje da svoje putovanje planiraju u posljednjem trenutku, te se odluče za neku od last minute akcija.

Inače, first minut ponude se objavljuju mnogo ranije u odnosu na termin aranžmana, i to sa popustima čak do 30 odsto na regularnu cijenu aranžmana, u slučaju ako odmah uplatite cio iznos ili rezervaciju.

Najčešće to funkcioniše da do određenog termina trebate uplatiti dio novca, kako biste ostvarili popust, dok ostatak možete da isplatite do putovanja, s tim da neke agencije daju i opciju plaćanja na rate.

Međutim, pored popusta, first minute se često bira jer tad imate veći izbor, odnosno što ste bliži željenom terminu, te je veća vjerovatnoća da je ostala samo jedna soba ili čak i to bude rasprodato.

U ovom periodu su još svi apartmani slobodni, možete da birate mesto, smještajni objekat, pogled, način plaćanja i slično.

To je jedan od prednosti, jer možete da isplanirate letovanje kakvo želite po cijeni koja će vjerovatno biti povoljnija nego da ste kasnije počeli da razmišljate.

S druge strane, postoje ljudi koji ne vole ili nemaju mogućnost da planiraju ljetovanje mjesecima unaprijed, te čekaju posljednji trenutak da odluče gdje će na odmor.

Last minute je, kao što mu i sam naziv kaže, poslednji trenutak za uplatu aranžmana za određenu destinaciju, a te ponude su ograničene na određen termin, zatim broj osoba ili soba, smještaj, broj mjesta u avionu ili autobusu i slično,

Kad se sve sagleda, tu nema mnogo opcija da se bira, niti ima vremena za premišljanje.

Tako se ovakvi aranžmani obično objavljuju nekoliko dana pred putovanje, a popusti mogu biti niži i do 50 odsto od realne cijene aranžmana. Tada se podrazumijeva da plaćate odmah te da ste spremni da krenete.

S tim u vezi, u first minute varijanti biste trebali mnogo ranije da planirate, ali možete da birate i platite manje, dok ćete u last minute vjerovatno platiti još manje, no plaća se odmah, krećete za dan-dva i dobijate smeštaj koji je ostao.

Sve u svemu, obje opcije imaju svoje prednosti, kao i mane, te nude načine da uštedite na aranžmanu, ali kako za koga. Nakon što ste pročitali tekst, procijenite i sami odlučite kada je najbolje rezervisati smještaj za ljetovanje.

