Kako izgleda putovanje sa Trampom u očima osoblja?

Posjetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Tokiju ovog vikenda, počela su ljetnja putovanja po cijelom svijetu za njegovo osoblje, zbog kojih će u predsjedničkom avionu provesti više od 80 sati leta.

Tramp, koji se ne raduje putovanjima, u prošlosti se žalio na tempo svojih putovanja u inostranstvo ili smještajem koji mu je obezbijeđen.

Njegovo osoblje ponekad nije baš radosno zbog ukrcavanja na "Er fors 1" radi putovanja u inostranstvo, znajući da će njihov šef malo koristiti krevet koji je smješten u nosu aviona, prenosi CNN.

"Kao da smo zarobljlenici", rekao je jedan zvaničnik, opisujući putovanje sa predsednikom u "Er fors 1".

Sadašnji i nekadašnji zvaničnici opisali su putovanja šefa Bijele kuće kao naporno iskustvo praćeno dugim satima, a nekoliko njih je navelo da su prekomoska putovanja najgora.

Takvi letovi mogu da traju i do 20 sati, a prostor za spavanje je ograničen.

Na televizorima se neprestano emituju vijesti Fox Newsa, a ukoliko naslovi na kajronima ne idu u prilog njihovom šefu, članovi osoblja znaju da je vreme "da pričvrste pojas zbog turbulencija".

Kada se predsjednik ukrcao na 14-satni let za Tokio, njegovo osoblje se pripremilo za pakleni let, navodi CNN.

Kada je Trump prvi put stupio na dužnost, zaposleni su želeli da putuju u inostranstvo, ali tokom treće godinje njegovog predsedavanja, nekoliko zvaničnika je izjavilo da čine sve što mogu kako bi izbjegli putovanja zbog haotične atmosfere koja ih obično prati.

Tokom međunarodnih letova, Tramp obično boravi u prednjoj kabini. Kako kažu njegovi sadašnji i bivši zaposleni, on radi četiri stvari: jede, gleda televiziju ili čita novine, razgovara sa osobljem i zove prijatelje i saveznike.

Tramp provodi sate pregledajući snimljene vesti ili novine i časopise. Poziva u kancelariju osoblje koje je već zaspalo, nestrpljiv da razgovara o predstojećim sastancima ili da smisli odgovor na nešto što je vidio na medijima.

Tramp već dugo tvrdi da ga mediji ne tretiraju pravedno i ako na televiziji vidi nešto što mu smeta, što se obavezno dešava, on naređuje osoblju da to "sredi", bez obzira na to da li su u Bijeloj kući ili iznad Atlanskog okeana.

Često, umjesto da se usredsredi na predstojeće bilateralne saastanke, predsjednik se fiksira na negativne naslove, žaleći se da niko od njegovih prethodnika nije imao takav tretman.

Kad je jedan član osoblja jednom prilegao da uhvati nekoliko sati sna pre sletanja, Tramp je poslao drugog pomoćnika da ga probudi kako bi mogli da prodiskutuju o temi koja mu je bila na umu.

"On neće da spava", rekao je jedan zvaničnik.

Trampov ljekar je prošle godine izjavio da predsjednik ponekad uzima pilule za spavanje.

Ali, on nikada ne spava mnogo, četiri ili pet sati dnevno u Bijeloj kući, a u avionu spava još manje, tvrdi njegovo osoblje.

Umjesto toga, on satima "drži banku", uprkos tome što ga svi ohrabruju da se pridruži prvoj dami Melaniji u privatnoj kabini i malo se odmori.

Ali njegovi razgovori nisu uvijek poslovni. On često testira znanje svog osoblja o sportu ili tračari.

Za svaku administraciju duga prekomorska putovanja su teški poduhvati koji često podrazumjevaju duge sate privikavanja vremenskim zonama i nedostatak sna. Osim u predsjednikovoj spavaćoj sobi, "Er fors 1" nema sjedišta koja se spuštaju koja su uobičajena u komercijalnoj biznis klasi.

Kada članovi osoblja mogu da spavaju, problem je pronaći prostor.

Pošto mjesta namijenjena spavanju ne postoje, oni zauzimaju kaučeve ili se zavale u kancelarijsku stolicu i podignu noge na sto.

Neki se opruže na podu sale za konferencije ili na kožne klupe duž strana aviona, a oni iskusniji su naučili da ponesu prostirke za jogu.

Posle dva maratonska prekomorska puta u prvoj godini predsedništva, Tramp je smanjio inostrana putovanja na jednu do dvije zemlje u određenom trenutku, sabijajući sastanke i događaje u nekoliko dana da skrati vreme koje provodi u stranoj zemlji.

Njegov raspored retko podrazumijeva sastanak koji počinje čim stigne u neku zemlju. On voli da prvo ode u hotel, makar na nekoliko sati. Iako su njegovi prethodnici više voljeli da lete noću i provedu budne sate u tranzitu, Tramp često stiže na svoju destinaciju noću da bi sljedećeg jutra krenuo na zakazane sastanke.

Trampovi pomoćnici i prijatelji kažu da je predsjednik nestrpljiv tokom putovanja, da ne uživa pretjerano u razgledanju stranih kultura i radije bi da spava u svom krevetu. To je djelimično zato što se zbog predugih boravaka van zemlje osjeća odsječeno od američke političke scene.

On je u stanju da skrati posetu u poslednjem trenutku, kao što je to uradio u Singapuru prošle godine nakon sastanka sa liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom. To je napravilo haos članovima osoblja, jer su morali da mijenjaju dugo planirani raspored.

Po zanatu hotelijer, Tramp je više puta prigovarao osoblju zbog "neadekvatnog smeštaja".

Kad je otkrio na jednom od svojih inostranih putovanja da njegov omiljeni kanal Fox News nije dostupan u hotelu, Agencija za komunikacije Bijele kuće morala je da organizovuje striming uslugu da bi mu bilo omogućeno da gleda omiljene programe.

"Tramp obično traži više televizora u svojoj sobi, zavisno od veličine prostora", rekao je jedan zvaničnik.

Prije pojedinih Trampovih prvih predsjedničkih putovanja, tim koji je išao ispred njega morao je da pazi da domaćini ne ponude Trampu nešto "izazovno" za jelo, kao što je riba sa glavom.