Kako je Vuhan postao najposjećeniji grad u Kini

Vuhan je nekada bio simbol pandemije Kovida-19, ali život se od tada uglavnom vratio u normalu u ovom kineskom gradu sa 11 miliona stanovnika.

I ne samo to.

Na iznenađenje mnogih, Vuhan - u kom se prvi put pojavio korona virus SARS-CoV-2 u decembru prošle godine - bio je najposjećeniji grad u Kini tokom Nacionalne Zlatne nedelje, proslava koje traju od 1. do 7. oktobra.

Grad je imao skoro 19 miliona posjetilaca tokom praznika, prema brojkama Ministarstva za kulturu i turizam pokrajine Hubei.

Za to vrijeme, ostatak svijeta pogodio je drugi talas Kovida-19, koji je u nekim zemljama zarazio više ljudi nego prvi.

Ali na drugom kraju svijeta, u ovom "herojskom gradu", kako ga je nazvao kineski predsjednik Si Đinping, virus djeluje kao neprijatna i posebno daleka uspomena, ako je vjerovati zvaničnim podacima.

Kineska vlada tvrdi da u Vuhanu ne postoji ni jedan jedini zabilježeni slučaj virusa korona, ali razne organizacije i eksperti smatraju da ova izjava mora da se uzme s određenom rezervom.

