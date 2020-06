Kako lakše da spakujete kofer i iskoristite svaki centimetar

Vrijeme je godišnjih odmora. Odlazak na more je, bar zasad, previše komplikovan, ali zato su tu odlične alternative - planine i banje.

Kako god, i dalje se nismo spasli od noćne more koja prati svaku pripremu za odmor, a to je pakovanje kofera koji se, nekako, uvijek čine premali da u njega stane sve što nam je potrebno za zasluženo plandovanje, od odjeće, preko obuće, do kozmetike.

Na ovom zadatku naročito padaju muškarci, mada ni mnoge žene ne mogu da se pohvale da su mu dorasle, o čemu svjedoči njihovo sjedanje na prepun kofer ne bi li ga zatvorile.

Postoje, ipak, neka nepisana pravila koja će vam pomoći da što više stvari stane u kofer ili putnu torbu, a da se one pritom ne izgužvaju, iskrive, oštete.

Na primjer, uvijek je dobro da pantalone i majice urolate. Stavite nogavicu na nogavicu, a rolanje započnite od poruba, dakle odozdo ka pojasu. Slično se postupa i sa majicama. Zatim ovako uvijenu odjeću stavite u plastične kese, koje ćete potom potrpati u prtljag.

Kada se pakujete, teže predmete poređajte na dno kofera, a lakše (suknje, košulje, haljinice) preko njih. Na dno ide kozmetika. Neseser stavite tako da, kada uspravite kofer, on bude na dnu. Ne samo da tako neće nagnječiti ostale predmete u koferu nego, i ukoliko se desi nekakva nezgoda (prospe se šampon i slično), odjeća neće biti uflekana.

Kada je riječ o obući, ona ne bi smjela da bude prazna. Ukoliko u cipele ubacite čarape umotane jednu u drugu, obuća se neće deformisati tokom puta, a tako ćete i iskoristiti svaki centimetar prostora u torbi. Cipele se ređaju na dno kofera ili sa strane. Tu je i još jedno pravilo, a ono važi samo za žene - potpetice bi, u koferu, uvijek trebalo da budu okrenute nadole.

