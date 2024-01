Kanađanka obišla više od 100 država, nigdje kao u Srbiji (VIDEO)

Srbija je u dobrom dijelu “zapadne civilazicije” još od medijske kampanje 90-ih godina 20. vijeka doživljavana kao ne baš lijepo mjesto za život, ali jedna od mladih svjetskih putnica pobrinula se da se ta slika ovih dana prilično promijeni.

Kanađanka koja obilazi brojne države svijeta, a koja se na društvenim mrežama predstavlja umjetničkim imenom “Eliksir”, boravila je u ovoj zemlji i objavila izuzetno zanimljiv snimak o bezbjednosti prilikom šetnje srpskim ulicama.

Najprije se i iz opisa njenog snimka vidi da je i sama bila iznenađena doživljenim u Srbiji:

"Počeću najprije time što ću da kažem da sam imala sreće po mojim putovanjima i zaista nisam imala mnogo velikih problema. Ali, svi koji putuju svjesni su džeparoša, prevaranta, a većina žena je oprezna u svakom novom okruženju. Međutim, od dolaska u Srbiju, šokirana sam koliko slobodno mogu da “lutam” ulicama. Šokirana kako su deca bezbjedna toliko da mogu sama da idu do škole, čak i u ranom uzrastu. Šokirana kako nema uznemiravanja, kako niko ne pokušava da vas prati, da vas juri da vam prodaje stvari. Nema neprijatnosti".

A onda je ovako počela da se obraća u snimku koji je i pred vama:

"Okej, moramo ozbiljno da porazgovaramo o maltretiranju na ulicama u Srbiji. Jer, kao “solo” ženski putnik, to je jedna od većih briga koje imam, zanima me mogu li bezbjedno da šetam. To ne mogu da uradim ni u mnogim dijelovima Kanade. A ovdje (u Srbiji) sam tek nešto više od mjesec dana, ali moram da kažem da bez obzira na to gdje sam, bilo da prolazim pored gradilišta, ili šetam kasno noću, ili idem kroz neku mračnu ulicu, uopšte nemate onaj osjećaj jeze kao u sopstvenoj zemlji. Nema čak ni onih momaka koji, prosto, zure u vas dok prolazite pored njih, zbog čega se osjetite izuzetno neprijatno, a vjerujte … naputovala sam se ja", kaže ona i dodaje:

"Obišla sam više od 100 zemalja, a ovo je jedino mjesto na kome se osjećam potpuno bezbjedno, da mogu se opušteno šetam tamo-amo! Pa, moja tašna može da bude otvorena, a da mi se ništa ne desi. Naravno, kada negdje putujete, nemojte da tražite probleme, ali… (takvi) problemi – ovdje uopšte ne postoje! Tako da, svaki put kada mi neko bude rekao “O, Srbija nije bezbjedna!” reći ću im: “Morate da ovo doživite i sami”. Jer… Sviđa mi se ovdje!", zaključila je ova mlada svjetska putnica, prenosi Kurir.

Video možete pogledati OVDJE

