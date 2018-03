Karlove Vari: Mali dragulj u naručju Bohemije

Kada pomenemo Češku, prvo što nam pada na pamet je njen glavni grad Prag, možda najposjećenija i najpoznatija destinacija. Međutim, ako svoje putovanje isplanirate malo drugačije, oko 130 km od Praga, na zapadu Češke, u srcu Bohemije možete upoznati predivne Karlove Vari (njemački Karlsbad, što znači Karlova banja ili Karlovo kupatilo).

Banjsko i turističko mjesto građeno na obalama rijeka Tople, poznate po toploj vodi, i Ohre, dobilo je ime po Karlu Četvrtom, koji ga je osnovao u prvoj polovini 14. vijeka.

Legenda kaže da je kralj u lovu na jelene ranio jednog, koji je pobjegao, ali su ga stigli psi i našli zaglavljenog u blatu. Kada su ga lovci izvukli, rane nije bilo. Potom je kralj namazao ruke blatom jer je patio od kostobolje i bol je nestao. Tako je donio odluku da se tu napravi naselje kako bi ljudi mogli dolaziti da se liječe.

Danas je to mondensko lječilište, ali svakako da ga možete posjetiti i sa drugim razlogom - da uživate u prelijepim građevinama i prirodi.

Ulicama Karlovih Vari šetali su plemići i umjetnici, Gete, Betoven, Mocart, Šopen, Puškin...

Iako se može izvući zaključak da je skupo, ipak možete naći veoma povoljan smještaj. Cijene hrane i pića su pristupačne, pa tako kafu možete da popijete za 36 do 40 kruna (25 kruna je jedan evro), ručati za 200 do 300 kruna, ako su u pitanju restorani. Svakako bih preporučila gulaš u hljebu, koji košta 60 kruna, uz neizbježnu beherovku, piće poput likera, a sa druge strane to je dosta jaka rakija obogaćena s 32 ljekovite trave. Njen tvorac je doktor Jan Beher, čiji muzej takođe možete posjetiti u Karlovim Varima.

Biti u Češkoj i ne probati njihova piva koja nude, skoro je nezamislivo. U pivari "Karel IV" na Beher placu možete ih probati, a cijena, u zavisnosti od količine i vrste, varira od 26 do 60 kruna.

Oni koji dođu zbog banje, svakako mogu da konzumiraju i vodu, čija je temperatura 30, 50 i 72 stepena, koja se pije iz specijalnih šolja, napravljenih i kao suvenir.

Lokalni stanovnici koje smo upoznali upozorili su nas da budemo pažljivi s količinom jer pročišćava organizam. Korisna je za one koji imaju stomačne probleme, probleme s kostoboljom ili disajnim organima. Dok šetate kolonadama, vidjećete da skoro svi lagano konzumiraju tu ljekovitu tečnost.

Naravno, kao što se često desi da sretnemo ljude s naših prostora gdje god se nađemo, tako smo upoznali bračni par porijeklom iz Prijedora, koji drži radnju sa suvenirima. To je svakako dosta pomoglo, jer su nam rado objasnili šta je to što ne treba da propustimo. A, kako su nam ispričali, ono što su Česi zadržali još od komunizma je radno vrijeme - pretežno ništa ne radi poslije pet, tako da kupovinu ili posjetu banci treba obaviti do tog vremena.

Ako volite šetnju u prirodi, možete se stazom kroz šumu popeti do vidikovca "Diana", s kojeg se vidi cijeli grad. Naravno, imate i žičaru, kojom se brzo uspnete, cijena odlaska do vrha i povratka je 90 (za djecu 40), a u jednom pravcu 60 kruna. Na vrhu se nalaze restoran, mini zoo-vrt i muzej leptira, u koji ćete ulaz platiti 80 kruna. Svakako, u restoranu kod vidikovca možete da se počastite pomenutim gulašom i mirisnom beherovkom.

Dok uživate u šetnji Beher placem, gledajući luksuzne radnje s poznatim markama, koje nisu za naš džep, možete da napravite fotografije pored "Grand hotela", u kojem je sniman "Kazino rojal", jedan od filmova o Džejmsu Bondu. Svakako treba naglasiti da se u Karlovim Varima održava Karlovy Vary International Film Festival, jedan od najstarijih filmskih festivala, osnovan 1946. godine. Mještani kažu da u julu, mjesecu u kojem se festival odvija, sve oživi, a ovo čarobno mjesto posjete najpoznatije filmske zvijezde. Mada, čini mi se da ma u kojem mjesecu da posjetite Karlove Vari - nećete pogriješiti. Vjerujem da ćete stvoriti bajkovite uspomene i, ako volite često da pakujete kofer, dobiti inspiraciju za novo putovanje.

Ruska crkva

U mnoštvu građevina u stilu neobaroka, neoklasicizma i neorenesanse, među kojima je dobro uklopljen veliki broj modernih luksuznih hotela, nalazi se ruska crkva svetih apostola Petra i Pavla, čije kupole su od zlata. Njena spoljašnjost je predivna, kao i unutrašnjost, čije fotografisanje, nažalost, nije bilo dozvoljeno. Osveštana je 28. maja 1897. godine, a renovirana 2016, u šta je uloženo 3,2 miliona dolara.

Suveniri

U Karlovim Varima je veoma razvijena industrija porcelana i kristalnog stakla, a najpoznatija fabrika je "Moser", tako da, ako odlučite da se počastite ili nekoga obradujete nekim od suvenira napravljenih od ovog materijala, sigurno je da će izbor biti veliki.