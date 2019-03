Kina: Nova destinacija na mapi obaveznih putovanja

​Stručnjaci tvrde da će se najkasnije do 2030. godine promijeniti krvna slika turizma, a ponajprije u korist Azije.

Naime, "Euromonitor International", kompanija koja se bavi istraživanjima, izbacila je podatke prema kojima će Kina u idućoj deceniji postati najposjećenija zemlja na svijetu.

To i ne čudi s obzirom na to da je, prema podacima od prošle godine, upravo ova najmnogoljudnija zemlja na svijetu bila četvrta po broju posjeta.

Francusku je posjetilo 86,9 miliona putnika, Španiju 81,8 miliona, SAD su završile na trećem mjestu, te je četvrtu, Kinu, obišlo 60,7 miliona duša.

Statistike pokazuju da Kinezi već vode kad su u pitanju putovanja te da najveći broj putnika dolazi upravo iz Kine, no uskoro će preuzeti primat i u kategoriji dolazaka u zemlju. Sudeći po ovom istraživanju, sve azijske zemlje napreduju zahvaljujući ponajviše snažnom ekonomskom rastu. Takođe, pojednostavljenje viznog sistema samo je još dodatno poguralo stvari naprijed.

Kina, najmnogoljudnija zemlja na svijetu, zemlja ogromne istorije, čija civilizacija seže 4.000 godina unazad, zemlja u kojoj su nastali papir, kompas, barut, štampa i toalet papir, zemlja vjerna tradiciji, zemlja šarenih zmajeva i vatrometa, zemlja Kineskog zida i Puta svile, komunistička zemlja koja je nekako uspjela usaglasiti dva suprotna politička sistema, zemlja velikog napretka i ogromne proizvodnje…

Ono što je neobično za tamošnje stanovništvo je pljuvanje po ulici, a tamo to svi rade, stalno, bez obzira na to bio to prodavač na tezgi ili dama na ulici. Za vrijeme Olimpijade 2008. vlasti su uvele kazne za pljuvanje na ulici, one su i danas na snazi, no efekt je izostao. Druga stvar nama jako čudna jeste buljenje. Kinezi će otvoreno, bez blama i ustručavanja, buljiti u vas, te obilaziti i zagledati.

Kina je ipak i danas policijska zemlja stroge discipline. Kamere vas prate na svakom trgu i u svakom prolazu, na ulasku u metro, željezničke stanice, muzeje, bilo koje javne prostore obavezno je torbu ili ruksak pustiti kroz rendgen.

No kod njih ne postoji Facebook! Takođe nema ni Twittera ni drugih socijalnih mreža.

Na ulicama ćete naići na svakakve đakonije, od kuvanog kukuruza, preko hot-doga koji izgleda super, sve do pečenih škorpija pa i miševa. U svakom slučaju, zemlja koju treba posjetiti.

PEKING:

Peking je glavni grad Narodne Republike Kine i strateški je lociran u sjeveroistočnom dijelu zemlje. Kada posmatrate mapu Pekinga, možete primijetiti da su glavni putevi postavljeni u obliku kvadratnih prstenova, jedan oko drugog. Pored toga što je glavni grad Kine, Peking je takođe politički i kulturni centar zemlje. Bez sumnje, to je jedan od najznačajnijih i najpoznatijih drevnih carskih gradova širom Kine. Zabranjeni grad, krunisan kao najveća zaštićena palata na svijetu, nalazi se u samom centru Pekinga. Štaviše, ljetna palata koja je služila kao drevna carska bašta, kao i veliki zid koji okružuje grad, postali su najposjećenije atrakcije Pekinga. Kada ste u Pekingu, nije teško primijetiti savršenu integraciju između istorije i modernog vremena u ovoj prestižnoj metropoli. Stare prodavnice čaja, ulice sa barovima, tipični hutonzi i autentični pekinški sleng, savršeno se slažu sa lokalnim elementima grada. Peking nije samo veličanstveni i svečani drevni carski grad, već i užurbana i moderna metropola, sa velelepnim objektima i pogodnostima dostojnim kineske prijestonice.

Hram neba - Jedna je od najvećih atrakcija u Pekingu. Nalazi se u južnom dijelu grada i više od pet vijekova hram je bio jedno od najvažnijih svetih mjesta za cijelu zemlju. Kompleks su posjećivali carevi dinastija Ming i Ćing. Ako odete u Hram neba u ranim jutarnjim satima, možete vidjeti ljude koji vježbaju kung-fu i taj-či. Ono što hram čini jedinstvenim, jeste nekoliko vijekova staro drveće kineskog čempresa, kineskih kleka i japanskih sofora.

Hutong - Hutong čine jedinstvene stare gradske ulice. U njima možete naći rikše, drevna vozila za prevoz putnika, još uvijek čuvane za prevoz turista. Ovo je glavni način kretanja kroz hutong oblast. Uske, krivudave uličice predstavljaju "stvarni život" Pekinga, gdje prolazi povezuju dvorišta tradicionalnih kuća.

Hram Lame - Jedini hram u Pekingu koji ima svoju metro stanicu. Yonghe, poznatiji kao hram Lame, najljepši je i najimpresivniji budistički hram u gradu. Hram Lame podignut je u 33. godini i sada je najveći i najbolje očuvani hram žute sekte u Pekingu. Sagrađen 1694. za vrijeme dinastije Ćing, ova zgrada je bila sjedište cara Jongčenga.

Trg Tjenanmen - Definitivno je prvi na listi simbola Pekinga. Smješten u samom srcu grada, to je mjesto za masovne parade i skupove. Najveći je trg ove vrste u svijetu. Ovo je mjesto odakle je 1949. godine sa govornice na Tjenanmenu predsjednik Mao proglasio osnivanje Narodne Republike Kine. Prilikom izlaska i zalaska Sunca možete pogledati ceremoniju podizanja i spuštanja kineske zastave.

ŠANGAJ:

Sasvim drugačiji od glavnog grada Pekinga koji odiše bogatom tradicijom, Šangaj je grad svjetla, modernih staklenih građevina i intenzivne vreve koja traje 24 sata. Potekao od ribarskog naselja, danas je Šangaj najveći kineski grad s oko 20 miliona stanovnika, koji je najintenzivniji razvoj doživio nakon 1990. godine, odnosno ekonomske reforme. Grad je to najbrže rastuće ekonomije u Kini te najveće kinesko trgovačko i finansijsko središte.

Slobodno se može reći da Šangaj već duže vrijeme nosi imidž najpopularnijeg grada u Kini. Dijelom je to i stoga što je on specifičan spoj Istoka i Zapada s arhitektonske strane, koju karakterišu brojne oprečnosti. Grad Šangaj vrvi art deko zgradama, monumentalnim neboderima, ali i tradicionalnim kineskim kućama.

Jujuan vrtovi i tržnica

Turistička atrakcija, smještena u istorijskoj gradskoj jezgri Šangaja, su Jujuan vrtovi i tržnica, koja je u stvari skup živopisnih trgovina, restorančića i zalogajnica. Jujuan vrtovi ili samo Ju vrtovi svojom mirnoćom odudaraju od bučnog i haotičnog grada. Vrtove krase brojni tuneli i pećine, kameni brod namijenjen zabavi, bazeni, tradicionalni kineski paviljoni, fascinantno cvijeće i drveće. Najpoznatiji dio vrtova je stijena od žada visoka tri metra, a ima 72 rupe te ako pored nje zapalite mirisni štapić, dim će početi izlaziti kroz sve rupe.

SUZHOU:

Turistički izuzetno poznat u cijelom svijetu Suzhou je mjesto raskošnih vrtova te mnoštva kanala i mostova zbog čega je prozvan Venecijom Istoka. Taj naziv može zahvaliti svom položaju na istoku Kine, između rijeke Jangce i jezera Taihu, a smješten je zapadno od Šangaja. U Suzhouu se nalaze četiri velika vrta posebno poznata po tradicionalnoj kineskoj arhitekturi. Dva vrta su 1997. godine uvrštena na popis svjetske baštine UNESCO-a.

HANGZHOU:

Ovo je glavni grad pokrajine Zhejiang, leži na najjužnijem kraju Kine koji povezuje grad s Pekingom. Zahvaljujući kanalu i gradskoj lokaciji u podnožju slikovitog planinskog lanca, Hangzhou je takođe jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Centar grada izgrađen je oko prekrasnog Zapadnog jezera s brojnim starim svetištima i hramovima, romantičnim mostovima i ugodnim vidicima. Hangzhou je slavno opisao Marko Polo kao najljepši grad na svijetu, a poznat je i kao Silk City zbog svoje dugogodišnje tradicije proizvodnje materijala - tradicije koja živi u mnogim svilenim mlinovima i tržištima. Danas je grad poznat po čuvenom čaju Dragon Well, ručno obranim dva puta godišnje.

PEKING, HANGZHOU, SUZHOU, ŠANGAJ

15.4-25.4.2019.

Najstariju civilizaciju na svijetu, u kombinaciji s prirodnim ljepotama i ogromnim prostranstvima te nedavnom modernizacijom i tehnološkim napretkom možete da posjetite ovog proljeća.

Njena veličina čini gotovo nemogućim da se vidi kompletna, ali "Zepter Passport" je u svoj program putovanja i fakultativa uvrstio sve ono što je neophodno da se posjeti na desetodnevnom putovanju u periodu od 15.4. do 25.4.2019 godine.