Koje laži se govore putnicima na odloženim letovima?

Da li ste ikada posumnjali da vas neko laže kada vam daje objašnjenja zašto let kasni? Pa, vjerovatno ste bili u pravu.

Putnicima se često govori da će posada „nadoknaditi vrijeme“ dok je u vazduhu ako let kasni, ali je pilot na Redditu objasnio da je to rijetko tačno, posebno za kraća putovanja, prenosi New York Post.

„Vrlo malo možemo da uradimo da nadoknadimo izgubljeno vrijeme“, objasnio je on na Redditu.

Što je let duži, to više možemo da uradimo, ali još uvijek govorimo o pet do deset minuta, a ne o cijelom satu. Međutim, nadoknađivanje vremena nije stvar bržeg letjenja, već traženja direktnih ruta ili prečica, kao i korišćenja brzine vjetra kako bi se maksimizirao zadnji vjetar.

Piloti bi tehnički mogli da povećaju brzinu da bi uštedjeli vrijeme, ali letovi imaju mali opseg brzina, što znači da lete najbrže što mogu, a da su najekonomičniji, rekao je Nik Anderson, pilot međunarodne avio kompanije: „Nije samo trošak za kompanije, to je trošak za životnu sredinu“.

Što avion leti brže, više goriva troši, više košta i negativno utiče na životnu sredinu. Dakle, piloti će izabrati da lete većim brzinama samo ako to znači izbjegavanje drugih skupih problema, kao što su propušteni transferi putnika.

Kašnjenja se najčešće javljaju tokom vrhunca ljetnjih praznika, kao i kasnije tokom dana.

„Ljetnji praznici donose povećanu potražnju za letovima, a sa tim dolazi i neizbježni problem“, rekao je pilot Boinga 787 Dreamliner Čarli Pejdž.

Ako želite da izbjegnete kašnjenja tokom cijele godine, rezervišite svoj let ranije tokom dana kako biste izbjegli suočavanje sa domino efektom prethodnih letova.

„Rani let polijeće, statistički, sa manje kašnjenja i manje otkazivanja“, rekla je pilot Ketlin Bangs, i dodala da „što je let kasniji, veća je vjerovatnoća da će vaš biti odložen ili otkazan, prenosi RTCG.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.