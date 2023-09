Koje su najzanimljivije turističke destinacije u BiH?

Kao destinaciju za odmor i putovanje bh. građani često biraju lokacije izvan naše zemlje, ali ukoliko se odlučite da obiđete predjele koji vam se nalaze na udaljenosti od samo nekoliko časova vožnje, a da vam pri tome ne treba pasoš, u nastavku vam donosimo nekoliko zanimljivih prijedloga.

Za svakoga se može pronaći neko mjesto koje će ga očarati, bilo da su u pitanju planine, rijeke, jezera, pećine, nacionalni parkovi ili gradovi.

Bilo da se odlučite za jednodnevnu ili višednevnu posjetu, predlažemo vam koje zanimljive destinacije možete obići.

Iako svaki dio BiH krije neko posebno mjesto, izdvojili smo nekoliko njih.

Planine u BiH

Planine u BiH su mjesta na kojima se možete oprobati u zimskim sportovima ili ih samo obići, kako biste uživali u njihovim stazama i nepreglednim prostranstvima. Neke od njih bile su domaćini Zimskih olimpijskih igara, dok druge kriju planinska jezera, divlje konje ili etno-sela. Izdvojili smo neke od planina koje se ubrajaju među najposjećenije.

Jahorina se ubraja se među najposjećenije planine u BiH, i to zbog povoljne i bogate ponude, a prvenstveno kao skijaški centar sa brojnim kapacitetima za ljubitelje ovog zimskog sporta. Uređena stazama za noćno skijanje i ski-stazama, smatra se najmodernijim ski-centrom u ovom dijelu Evrope. Poznato je da je Jahorina, pored Bjelašnice, bila domaćin Zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu. Ljeti se Jahorina iz bijele pretvara u zelenu oazu, bogatu biljnim i životinjskim svijetom.

Vlašić se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, nadomak Travnika, a za ovu planinu se vežu mnoge legende o nastanku njenog imena. Najvjernija je ona da je dobila ime po narodu Vlasi, koji su bili poznati po stočarstvu.

Vlašić je poznat kao pitoma planina, zbog guste šume koja štiti od jakih vjetrova, što pruža idealne uslove za odvijanje zimskih sportova, dok je ljeti idealan za šetnje.

Cincar planina je smještena u jugozapadnom dijelu BiH, iznad Livna, i odraz je tipičnog bosanskohercegovačkog krškog reljefa. Simbol Cincara su divlji konji, prelijepo krdo koje luta ovom planinom. Upravo zbog ovog predivnog krda turisti, kako domaći, tako i strani, često dolaze, fotografišu ih i uživaju u jedinstvenom doživljaju.

Naravno, i ostale bh. planine, poput Bjelašnice ili Zelengore, treba staviti na listu za posjetu.

Vodopadi

BiH je zemlja koja je poznata po rijekama i vodama, a u njoj je rasuto više od 15 vodopada. Neke od njih je moguće posjetiti, plivati u njima ili prosto uživati u divnom prizoru koji se ukaže pred vama.

Vodopad Kravice je smješten na oko 40 kilometara od Mostara i jedna je od najljepših prirodnih atrakcija Bosne i Hercegovine. Riječ je o vodopadu Kravice na rijeci Trebižat, koji je visok nevjerovatnih 28 metara, te širok 120 metara. Veliki broj turista svake godine posjeti ovaj dar prirode. U vodi ispod vodopada se može plivati, ali i ploviti gumenim čamcem po rijeci. To znači da je prostor koji okružuje vodopad idealan za pravljenje izleta i cjelodnevni boravak u prirodi.

Štrbački buk krasi rijeku Unu, a sastoji se iz nekoliko vodopada koji se nadovezuju, čineći nevjerovatan prizor usred šume. Ovaj, 40 metara širok vodopad obogaćuju brojni slapovi i brzaci, koji se nastavljaju nizvodno. Oko 24 km uzvodno od Štrbačkog buka nalaze se i Martinbrodski slapovi, najveći na rijeci Uni. Zbog svoje brzine, velikog broja slapova i kaskada, Una je savršeno mjesto za rafting, pa ljubitelji adrenalinskih sportova često organizuju rafting na ovoj rijeci.

Vodopad Skakavac je najviši vodopad u BiH, a smješten je tek 12 km sjeverno od Sarajeva, u istoimenom rezervatu prirode. On je zaštićen kao spomenik prirode, jer prirodu koja ga okružuje čini više od 1.500 vrsta. Tokom zime se dešava da potpuno zamrzne. Postoje dva načina da dođete do njega izbliza, i to sa vidikovca na vrhu ili stazom koja vas vodi do podnožja. U šetnji kroz ovaj rezervat prirode naići ćete na brojna izletišta sa drvenim klupama i table sa zabavnim informacijama o okolnoj prirodi.

Jezera i vrela

Ono što je specifično za BiH su svakako jezera i vrela. Oni su jedna od najljepših prirodnih atrakcija koja svakodnevno privlači posjetioce koji žele da pobjegnu od gradske gužve.

Plivska jezera, Jajce smještena su na oko 75 kilometara od Banjaluke i lako su pristupačna onima koji žele da uživaju pored mirne jezerske vode. Glavnu atrakciju na jezerima čini 20 mlinova koji su smešteni jedan do drugog na rijeci Plivi, a svaki od mlinčića je okružen stazom, te ih je moguće obići.

Vrelo Bune nalazi je kod Blagaja, na samo sedam kilometara od Mostara. Ova rijeka je izrazito čista i hladna, a u njoj živi i mekousna pastrmka, endemska vrsta ribe. Voda izbija iz pećine u koju je moguće uči čamcem zajedno sa lokalnim vodičem, a uz samo vrelo izgrađena je i tekija od kamena koja datira iz 15. vijeka, a koja je otvorena za posjetioce. Pored tekije, još jednu atrakciju čine i prostorije za derviše i hamam.

Vrelo Bosne nalazi se na periferiji Sarajeva, u podnožju planina Igman i Bjelašnica. Još od doba Rimskog carstva prepoznat je značaj ove rijeke, pa su na ovom mjestu građene termalne banje. Ovaj kompleks je sada u potpunosti uređen i pogodan za turističke obilaske. Šetalište Velika aleja vodi od Ilidže do vrela, a duž nje nalaze se drvoredi koji datiraju još iz 19. vijeka. Ako odlučite da svoj put do vrela Bosne učinite još bajkovitijim, možete se do njega dovesti i fijakerom. Čitav predio oko vrela uređen je klupicama i drvenim mostićima, a ne manjka ni životinja, kao što su patke, labudovi i ribe.

Prokoško jezero se nalazi na planini Vranica, u centralnoj BiH, na manje od 80 kilometara od Sarajeva. Okruženo brdima i planinskim vrhovima, Prokoško jezero se formiralo na 1.636 metara nadmorske visine. Hladna i bistra voda Prokoškog jezera okružena je još uvijek sačuvanom prirodom, a oko njega su načičkane drvene kuće i vikendice. Ukoliko ste željni prirode, mira i tišine, onda je posjeta ovom jezeru nezaobilazna. Možete se smjestiti i u neku od kućica koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini, te odmoriti od gradske gužve.

Nacionalni parkovi

U BiH možete obići četiri nacionalna parka, koji će vas odvesti u različite dijelove zemlje, a najpoznatiji nacionalni parkovi osnovani su tokom šezdesetih godina prošlog vijeka, te se prostiru na više od 20.000 hektara. U njima su smješteni i spomenici, koji su idealni za obilazak.

Nacionalni park "Sutjeska" je najstariji nacionalni park u BiH, u kojem se nalazi posljednja prašuma u Evropi - Perućica, kao i najviši planinski vrh u BiH - Maglić, te predivne planine Zelengora, Volujak i Bioč, ali i rijeke, jezera, duboki kanjoni, šume, pašnjaci itd. Ovaj nacionalni park je nemoguće obići za jedan dan, zbog čega su u ponudi, pored jednodnevnih, i višednevni aranžmani, koji će vas uvesti u oazu mira i zelenila. Nacionalnim parkom se krećete uz vodiče za planinski turizam, kanjoning, naučno-edukativni turizam, kulturno-istorijski turizam i eko-turizam.

Nacionalni park "Una", osim bajkovitog prirodnog krajolika i zanimljive kulturne baštine, nudi i aktivan odmor uz brojne dinamične aktivnosti kao što su rafting i biciklizam. Najomiljenija mjesta za posjetioce su svakako Štrbački buk i Martinbrodski slapovi. Mnogi će poželjeti da se spuste u gumenom čamcu niz Unu, na kojoj se svakog ljeta održava popularna manifestacija "Una regata".

Nacionalni park "Kozara" je prirodno blago koje se nalazi 24 km od Prijedora, a 56 km od Banjaluke. Guste šume Kozare nude posjetiocima priliku da vide mnogobrojne divlje životinje, poput divlje svinje, vuka, divlje mačke, jelena, zečeva, a otvoren je tokom cijele godine. Park nudi različite mogućnosti za rekreaciju u svim godišnjim dobima, pa je dostupno i planinarenje, brdski biciklizam, biciklizam, paraglajding, kao i ski-staze. Parkom dominira memorijalni kompleks koji čine spomenik, memorijalni zid i muzej.

Nacionalni park "Drina" četvrti je nacionalni park u BiH, a ujedno i najmlađi, jer je osnovan 2017. godine. Sjedište parka je u Skelanima, a karakterističan je po bioraznolikosti i geomorfološkim specifičnostima koje se vežu za klisurasto-kanjonsku dolinu Drine i njenih pritoka. U ovom nacionalnom parku se može vidjeti i jezero Perućac, vještačko jezero nastalo pregrađivanjem toka Drine za potrebe hidroelektrane Bajina Bašta. Na području parka nalazi se i arheološko područje Skelani s nekoliko lokaliteta, koje je proglašeno nacionalnim spomenikom BiH.