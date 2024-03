Koliko ćemo ove godine izdvajati za ljetovanje

Godišnji odmor na obali mora za mnoge bi ove godine mogao biti nedostižan. Ljetovanje na Jadranu postaje sve skuplje, a u ovoj godini cijene će nastaviti svoj uzlazni trend.

"Avaz" je istražio kakve nas cijene očekuju ove godine u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Četveročlana porodica

Sedam noćenja u polupansionu u Makarskoj za jednu osobu košta 535 evra, što je oko 1.050 KM. Za isti broj dana u hotelu s tri zvjezdice udaljenom 350 metara od jedne od najljepših plaža u Brelama platićete 665 evra ili 1.300 KM. Ukoliko se u obzir uzme četveročlana porodica, roditelje s dvoje djece sedmodnevni boravak u omiljenom ljetovalištu izaći će i više od 3.000 KM, samo za boravak u apartmanu. Uzimajući u obzir i druge troškove, od putovanja, hrane, turističkih posjeta, za prosječan boravak na moru četveročlana porodica treba izdvojiti i do 5.000 KM.

Za dvije osobe jedna noć u ne baš dobro opremljenom apartmanu u Splitu košta od 176 pa sve do 978 KM, u zavisnosti od luksuza koji želite sebi priuštiti. U mnogim ponudama u tu cijenu uključen je samo doručak.

Kada je riječ o Crnoj Gori, malo je bolja situacija, mada je primjetno i da su tamošnji hoteli podigli cijene za razliku od prošle godine, pa će četveročlanoj porodici trebati između 3.000 i 4.000 maraka.

Cijene privatnih apartmana u Budvi trenutno se kreću između 100 i 150 KM, ili više.

Još troškova

Naravno, ljetovanje nije samo cijena smještaja, treba uzeti u obzir cijene u restoranima, kafićima, pa ćete tako u Hrvatskoj u Dubrovniku za parking izdvojiti više od 10 evra, pet evra za kuglu sladoleda, 6,5 evra za kafu na Stradunu. Za hamburger u Rovinju gosti moraju izdvojiti čak 22 evra. Za izlazak na picu potrebno je 12 do 15 evra po obroku u većini mjesta na jadranskoj obali.

Pravi luksuz

Skupoća Hrvatske premašila je i neke destinacije iz drugih dijelova Evrope i Afrike. Tako, npr, sedam dana na Krfu u Grčkoj košta od 600 do 1.500 evra, a na Siciliji od 700 do 2.000 evra. Ali, npr, za smještaj u nekim malo luksuznijim hotelima u Turskoj četveročlana porodica treba izdvojiti i do 10.000 KM.

Ukoliko želite proći jeftinije, moraćete se odreći pogleda na plažu i blizine obale.

