Koliko košta ljetovanje za četveročlanu porodicu u Crnoj Gori, Grčkoj i Albaniji

Ljetovanje u Hrvatskoj mnogima je postalo preskupo, a pojedinim Hrvatima i nedostižno.

Četveročlana porodica, ovisno o lokaciji i vrsti smještaja, odmor će platiti od 1.500 evra do 4.500 evra za sedam dana, odnosno šest noćenja.

To se odnosi na smještaj i hranu, a ostale pogodnosti poput ležaljki na plaži i turističkih atrakcija nisu uračunate u osnovni budžet.

Kako bismo vidjeli je li Hrvatska postala preskupa turistička destinacija, provjerili smo cijene ljetovanja u Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj, piše Index.hr.

Kao i kod smještaja u Hrvatskoj, tražili smo hotelske i apartmanske jedinice srednjeg cjenovnog ranga, kao i restorane za jedan obrok.

Za pretraživanje smo odabrali period od 22. do 28. Jula za porodicu s dvoje djece od 7 i 13 godina.

U ukupni trošak uračunali smo i kuglice sladoleda čija je cijena svake godine sve veća, navodi portal.

U Tivtu all-inclusive hotel za 1.500 evra

U najsunčanijem gradu Boke Kotarske preko Bookinga smo potražili apartmane i hotele za četveročlanu porodica. Tivat nudi veliki broj apartmana i hotela, a hotel za šest noćenja s doručkom pronašli smo za oko 1300 evra, dok je vila s apartmanom oko 600 evra. Obje lokacije su ocijenjene visokim ocjenama za odmor s djecom.

Kada su u pitanju hrana i piće, cijene variraju za dnevni meni u restoranima između 8 i 12 evra, tjestenina oko 10 evra, a pizze od 7 do 10 evra. Morski plodovi su skuplji pa rižoto košta i do 17 evra, a cijena ribe varira od 15 do 50 evra.

Ležaljke na plaži koštaju od 6 do 20 evra, ovisno o lokaciji, ali bez suncobrana, koji se dodatno plaća.

Na Tripadvisoru u restoranu Big Ben pronašli smo file brancina za 14.20 evra, tjesteninu s plodovima mora za 9 evra te nešto jeftiniji crni rižoto i lazanje za 8 evra. Coca-cola je 2.60 evra, a cijeđeni sokovi oko 3 evra. Kugla sladoleda varira od 1 do 2 evra.

Dnevno bi prema meniju u ovom restoranu četveročlana porodica potrošila oko 50 evra za ručak plus kuglice sladoleda, što dovodi do iznosa od 400 evra za jedan obrok tokom sedam dana. U blizini Tivta pronašli smo i Carine Hotel Park s visokim ocjenama i all-inclusive ponudom za 1500 evra.

Za apartmanski smještaj i hranu porodica će trebati izdvojiti najmanje 1000 evra, dok će za hotelski smještaj s uključenim doručkom i ručkom u restoranu izdvojiti najmanje 1.730 evra.

U Albaniji noćenje 50 evra, a Coca-cola 1.80 evra

Zadnjih godina Albanija privlači sve veći broj turista. U Hrvatskoj se često spominje kao alternativni izbor visokim cijenama na hrvatskoj obali, a sve je više otkrivaju i turisti iz zapadne Europe. Najveći grad na albanskoj obali je Drač, koji se nalazi na sjevernom djelu i udaljen je oko 30 kilometara od glavnog grada. Drač s okolicom je najposjećenije mjesto na albanskom primorju, stoga smo provjerili cijene smještaja i hrane.

Apartmani se kreću od 300 do 900 evra, ovisno o nivou opremljenosti, kao i blizini centra. Pronašli smo i skuplje apartmane s lošijom opremljenosti, kao i jeftinije koji su moderno uređeni.

Apartman veličine 70 metara kvadratnih za četvero udaljen je tek 200 metara od plaže, gosti su ga ocijenili s 9.2. Za sedam dana četveročlana porodica će izdvojiti 300 evra, što je 50 evra za noć.

Hotelski smještaj je u poređenju s Crnom Gorom i Hrvatskom dosta povoljniji. Hotel Villa Misiri s ocjenom 9.2 uz plažu porodica će platiti 900 evra, a mogu se pronaći i hotelski smještaji za 650 evra za šest noćenja.

Hrana je takođe povoljnija pa se ručak za četvero može pronaći i za oko 40 evra.

Filet lososa s prilogom košta 10 evra, rižoto od plodova mora 8 evra, tjestenina sa školjkama 9.50 evra, a piletina s prilogom 7 evra. Coca-cola, kao i drugi gazirani napitci, najjeftiniji su upravo u Albaniji - oko 1.80 do 2 evra, a kugla sladoleda u restoranu je 2 evra.

Za sedam dana uz apartman od 300 evra i na jedan obrok u danu, porodica će u prosjeku izdvojiti 647 evra.

Krf po cijenama najsličniji Dubrovniku

Na ljetovanje u Grčkoj, točnije na ostrvu Krfu u all-inclusive hotelu Sunshine Corfu, porodica će potrošiti 2952 evra. Kod apartmanskog smještaja cijene se kreću od 600 do 1200 evra za šest noćenja. Pronašli smo apartman za 744 evra uz jedan obrok u restoranu, a ukupno će platiti 1465 eura.

Cijene hrane su dosta veće nego u Albaniji. Tjestenina s plodovima mora košta 22 evra, filet orade 17, piletina na žaru evro manje, Coca-cola 4 evra, a za cijeđeni sok ćete izdvojiti čak 6 evra. Porodica s dvoje djece sladoled je prošle godine plaćala od 10 do 12.80 evra, a ove će ih godine koštati gotovo 12 do 16 evra.

Za sladoled i jedan obrok u restoranu za sedam dana potrebno je izdvojiti više od 700 evra, što je gotovo jednako cijenama u Dubrovniku.

Cijene ne uključuju dodatnu hranu i piće tokom dana, kao ni ulaznice za turističke atrakcije, trošak prevoza te dodatne troškove, poput najma ležaljki.

Ponude smještaja pretraživane su na Bookingu te su pojedine imale i određene popuste, a gledala se srednja kvaliteta ponude, kako u restoranima tako i kod smještaja.

Cijene ljetovanja za četveročlanu porodicu na Krfu, Draču i Tivatu mogu se razlikovati ovisno o potrebama i željama turista, navodi portal.

