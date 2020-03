Kremenkova kamena kuća turistička atrakcija Portugala

Casa do Penedo ili Kamena kuća je arhitektonski spomenik smješten u sjevernom Portugalu u Fafe planinama. Dobila je ime po četiri monumentalna komada granitne stijene koje igraju ulogu temelja, zidova i krova kuće.

Zbog svojeg neobičnog oblika, ali i načina na koji se uklapa u okoliš, ova kamena kuća je postala prava turistička atrakcija koju često nazivaju i Kremenkova kuća. Iako se nalazi pored vjetrenjača koje proizvode struju, u kući nema električne energije.

Casa do Penedo se gradila otprilike dvije godine – od 1972. do 1974. Ispočetka su je vlasnici koristili kao vikendicu, no danas je pretvorena u muzej u kojoj se mogu razgledati fotografije i drugi eksponati vezani uz njenu prošlost.

No, nisu svi posjetitelji dobronamjerni, upravo zato vlasnici su postavili neprobojna stakla na prozore kako bi je zaštitili od vandala, ali i teška željezna vrata koja se ne mogu provaliti.