Last minute ponude-ušteda ili trik turističkih agencija?

​Svaka ljetnja sezona donosi ista pitanja i nedoumice, a jedno od najčešćih vezano je za termin last minute. Kako bi vam olakšali potragu za ljetovanjem i pomogli da uštedite, odgovorićemo vam na najčešće postavljena pitanja u vezi ove vrste putovanja.

Šta su last minute ponude?

Riječ je o turističkim ponudama (zimovanja, ljetovanja ili city break putovanja) koje su jeftnije u odnosu na standardne od 5% do 25%, dok u nekim slučajevima popust ide i do 50%.

Od čega zavise last minute ponude?

Zavise od potražnje za određenim destinacijama, reklame, spremnosti i želje da se aranžmani za određenu destinaciju prodaju. Naime, last minute ponude su preostali kapaciteti nekog organizatora putovanja ili samog hotela. Radi smanjenja gubitaka, organizatori su spremni da umanje cijenu aranžmana da bi se isti prodao. Organizatori svjesno idu na to da ostanu bez zarade i umanje troškove. Zarade agencija nisu iznosi datih popusta. Valja napomenuti da ovakve ponude ne podrazumijevaju i umanjenje cijena aerodromskih taksi ili viza, s obizrom na to da ove cijene ne zavise od turističke agencije.

Da li se last minute ponude zaista isplate?

Da, naravno da se isplate! Onoliko koliko vam se isplati i svaka druga kupovina po nižoj cijeni. Zato vrijedi pratiti last minute ponude više organizatora, specijalizovanih turističkih agencija ili portala čime možete značajno uštedjeti. Ova vrsta aranžmana je posebno dobra za putnike koji mogu u bilo kom trenutku da odu na odmor.

Kada se dati u potragu za last minut putovanjima?

Najbolji periodi za kupovinu ovih aranžmana su dani pred sam termin putovanja agencije (od 4 do 10 dana ranije). Po pravilu, najviše ovakvih ponuda ima za prve smjene u maju i junu, a najčešće je riječ o aranžmanima sa avionskim prevozom.

NAPOMENA: I ne pokušuavajte da u junu tražite last minute ponudu za avgust ili septembar! Kao što samo ime govori, u pitanju su ponude „u posljednjem trenutku“.

Koje su razlike, prednosti i mane first i last minute ponuda?

Ono što je karakteristično za putovanja “u posljednjem trenutku” jeste da često ne postoji mogućnost odloženog plaćanja kao kod standardnih ili first minute aranžmana. Ipak, moguće je platiti avans od 30-50%, a ostatak čekovima ali čekove morate deponovati odmah. Takođe, oni koji čekaju last minute ponude, moraju da zaborave na probirljivost jer neće biti mnogo mogućnosti izbora (hotela, apartmana, tipa sobe, pogleda na more i slično). Ali, ono što je sigurno jeste da ćete – uštedjeti!

Sa first minute imate više vremena za odabir destinacije i aranžmana, mogućnost većeg i boljeg izbora smještajnih kapaciteta, kao i mogućnost odloženog plaćanja, te eventualnih izmjena. No, first minute ponude su za koji procenat skuplje u odnosu na last minute. First minute ponude se obično pojavljuju tokom zime i proljeća, a u njima se nude ljetnji turistički aranžmani.

(Bizlife)