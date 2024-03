Lijepa Bijeljinka osvojila najviši vrh Afrike: Ništa teže u životu nisam uradila (VIDEO)

Osvojiti Kilimandžaro, najviši vrh Afrike visine 5.895 metara, san je svakog planinara i avanturiste. To je za rukom pošlo Vladani Runjevac iz Bijeljine.

Ekspedicija od 15 članova, koju je činilo šest žena i devet muškaraca, popela se na vrh Uhuru, prošavši kroz četiri različita klimatska pojasa.

Osvojiti Kilimandžaro bila je odluka koju je Vladana donijela nakon sedam godina bavljenja planinarenjem. Tri mjeseca intenzivno je vježbala kako bi prevazišla strahove i fizički i psihički bila spremna za osvajanje najvišeg vrha Afrike.

“Ništa teže u životu nisam uradila, jer nisam računala da će me snaga izdati i da će mi biti toliko teško. Nisam znala da mišići troše toliko kiseonika da na visini od 6.000 metara kiseonika nema, vazduh je rijedak. Gore ima 40 odsto kiseonika i samim tim što mišići troše puno kiseonika, vi ne možete da hodate”, pojašnjava Vladana.

Za šest dana penjanja do vrha i nazad, Vladana i njeni prijatelji prešli su 78 kilometara.

“Prvih 10 kilometara od 1.900 do 2.700 išli smo kroz džunglu. Prelijepo je bilo, sa puno zelenila rastinja, drveća, majmuna koji skakuću... Nakon 2.700 do 3.700 bilo je niže rastinje do struka, jako lijepo, puno kamenja, biljki neobičnih, potoka, vodopada. Od 3.700 do 4.700 nema ništa, tu je golet”, kaže Vladana.

Kilimandžaro je nacionalni park i velika se pažnja poklanja zaštiti životne sredine. Izuzetno dobra organizacija podrazumijevala je da imate vodiče, kuvare, ali i nosače koji sav teret nose na glavi.

“Bilo mi je prelijepo, došla sam u Bijeljinu puna utisaka. Toliko mi je bilo teško da sam mislila da više nikada nešto slično neću uraditi , a sad kad je sve prošlo, vidim koliko je to bilo lijepo, zanimljivo i kvalitetno druženje”, kaže Vladana.

Vladanin plan je da se u narednom periodu popne na Triglav i Musalu, najviši vrh Balkana i Bugarske, prenosi RTRS.

