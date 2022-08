Ljekovito jezero Đol smaragdni dragulj podno planine Otomalj

Da se širom Srpske mogu vidjeti mnoge prirodne ljepote koje oduzimaju dah svojim izgledom potvrđuje i jezero Đol, koje se nalazi u dolini rijeke Plive, na teritoriji opštine Jezero.

U srcu netaknute prirode, u blizini magistralnog puta između opština Šipovo i Jezero, u selu Ljoljići, podno planine Otomalj, smjestila se ova prirodna ljepota, a njega čine dva jezera, odnosno Veliki i Mali Đol, između kojih je udaljenost 300 metara.

Oba jezera su još od davnina poznata kao omiljena atrakcija tokom ljetnih mjeseci, kada su kupanje i ribolov glavni načini opuštanja u vrelim danima.

Mali Đol ima fizičku vezu sa Plivom i zauzima površinu oko pola hektara, dok se Veliki Đol proteže na površini oko dva hektara, te se može reći da su jedinstven hidrološki sistem.

Pored toga, jezero je i popularna ribolovačka destinacija, posebno zbog smuđa i šarana. Prethodnih godina uređen je prilazni put do jezera sa parkingom i ugostiteljskim objektom, što je zasigurno doprinijelo popularizaciji ovog jezera za šire mase, a ne samo za lokalno stanovništvo.

Kako su ekipi "Nezavisnih novina" kazali kupači koje smo zatekli dok su uživali u vrelom ljetnom danu, voda je idealna za kupanje, a njena dnevna temperatura ide preko 22 stepena.

Na samoj obali zatekli smo kupače, a osim lokalaca ovdje su bijeg od vrućine potražili i oni iz Šipova i Mrkonjić Grada, ali i turisti iz Srbije.

Ljubazna gospođa koju smo zatekli zajedno sa djecom na kupalištu kaže da otkako je počela sezona dva puta sedmično dolazi na jezero Đol.

"Iako Mrkonjić ima lijepa mjesta gdje mogu da odvedem djecu da uživaju, ja biram ovo jezero jer je temperatura vode idealna kako za one najmlađe, tako i za odrasle", rekla je ona, dodajući da je svakim danom na jezeru prisutan veliki broj kupača kako domaćih, tako i stranih.

U razgovoru sa kupačima rečeno nam je da ovo jezero ima svoju dugu istoriju, odnosno da je voda ljekovita za razne kožne bolesti, te da je mnogo ljudi izliječeno zahvaljujući njenoj ljekovitosti.

Da je ovo zaista istinita priča za "Nezavisne" potvrđuje i načelnica opštine Jezero Snježana Ružičić, koja kaže da su sve priče o ljekovitosti ove vode zasnovane na svjedočenjima, a i ona je jedan od tih svjedoka.

Kako kaže, kao mala je imala probleme sa kožom koje je uspješno izliječila zahvaljujući ljekovitim svojstvima vode u jezeru.

"Kao djevojčica sam imala probleme sa kožom. Majka i otac su me vodili na preglede širom države, pa čak i do Zagreba, ali, nažalost, to nije urodilo plodom. Odmah po otvaranju jezera počela sam se svakodnevno kupati u njemu i tako cijelog ljeta. Sve promjene na koži koje sam imala su nakon toga nestale te ja nikad više nisam imala problem s tim", ispričala je Ružičićeva.

Kako je dodala, kožne probleme svoje djece dok su bila mala je liječila na isti način.

"Kada su se moja djeca kao mala u igri povređivala, ja bih ih odvela na kupanje u jezero i sve njihove povrede bi zarastale jako brzo", rekla je Ružičićeva.

Podijelila je s nama da je nedavno saznala kako je jedan ljekar za vrijeme rata svoje pacijente dovodio na liječenje baš na ovo jezero.

"U velikom jezeru Đol raste veoma rijetka i ljekovita biljka iđirot, koja ima posebna ljekovita svojstva", priča Ružičićeva. Prema njenim riječima, trenutno vrše izradu planskog uređenja područja oko samog jezera.

"U toku je izrada planskog uređenja ovog područja, a nakon hemijskih analiza planiraju krenuti u postupak izgradnje banjskog kompleksa", navodi Ružičićeva.

Većina zemljišta oko samog jezera je privatna, ali prema njenim riječima, ukoliko se u skorije vrijeme utvrdi da je ovo jezero od strateške važnosti za dalje razvijanje opštine, preuzeće se svi neophodni koraci za uspostavljanje saradnje s vlasnicima okolnih parcela.

Prepoznatljivost opštine

Naime, opština Jezero nedavno je postala prepoznata u svijetu nakon što je krater na Marsu dobio ime po njoj.

Naime, 23. septembra 2019. Erik Nelson, američki ambasador u BiH, predao je pismo Snežani Ružičić, načelnici opštine Jezero, koje je poslao Džejms Vacin, direktor NASA za istraživanje Marsa, u kojem je istakao da je počastvovan vezom koja je uspostavljena između malog balkanskog grada Jezero i kratera Jezero, kao mjesta slijetanja predstojeće NASA misije.

Vacin je tom prilikom istakao da je ponosan na to što će stanovnici Jezera biti NASA počasni članovi tima 2020, koji će voditi misiju i upravljati roverom "Ustrajnost" na Marsu.

Veza NASA i Jezera počela je 2007. godine, kada je 45-kilometarski krater na Marsu posredstvom Međunarodne unije astronoma dobio naziv Jezero, te da je u novembru 2018. NASA odabrala krater Jezero kao cilj misije.

Iako je tada čitav svijet čuo za ovu malu balkansku opštinu, ne smiju se zanemariti i njene prirodne ljepota i ljekovita svojstva kako za dušu, tako i za tijelo.