Ljeto na Jahorini počinje u nedjelju

Ljetna sezona na Jahorini počinje u nedjelju, 28. juna, i od tada će sve ljetne atrakcije biti puštene u pogon i važiće popust od 30% na korištenje svih sadržaja Olimpijskog centra Jahorina.

U prethodnom periodu relizovane su promocije ljetne sezone širom gradova u BiH i najavljeno je zaista sadržajno ljeto na ovoj olimpijskoj planini. Pored samih prirodnih ljepota kojima Jahorina obiluje za ovu ljetnu sezonu pripremljeno je mnoštvo različitih aktivnosti prilagođenih turistima svih uzrasta i preferencija.

Jahorina je već postala prepoznatljiva po najdužem u regionu planinskom bobu na šinama, dužine 2,5 km. Bob dostiže brzinu od 40 km/h i jedan je od 10 najvećih u cijeloj Evropi. Polaz boba je u neposrednoj blizini velikog jezera na vrhu planine i restorana koji je smješten na najljepšoj poziciji na Jahorini, odakle se može uživati u vidikovcima i pogledu ka planinskim ljepotama. Jezero je ambijentalno uređeno s novim stazama za šetnju, klupama i molom. Za sve posjetioce na raspolaganju će biti i Xreycer, tjubing, nezamjenljiva panoramska vožnja žičarom Poljice, kao i sportski kutak sa terenima, bicikli i staze za hajking - staza ljubavi, staza zdravlja i sportska staza, u rasponu od 2,5 km do 13 km.

Za ljeto su spremljene još tri velike atrakcije, tower, loopster i sky dive, koji će biti raspoređeni na Poljicama i na Jezeru na vrhu planine. U planu je da nove ljetne atrakcije budu puštene u pogon u prvoj polovini jula. Jahorina će ponovo prva u ovom dijelu Evrope imati nove, adrenalinske atrakcije za odrasle i djecu.

Tokom ljeta će biti organizovani i periodi s popustima na sadržaje, prvi je već na otvaranju 28. Juna, kada će popust iznositi 30%. Potom od 16. do 19. Jula 2020. godine akcijski period pod nazivom "Zamijeni more za planinu" kada će popust na ljetne sadržaje biti 15%, zatim od 27. do 30. jula 2020. godine "Dani školaraca", kada će popusti biti 20%, dok će svakog 10, 20. i 30. u mjesecu pod sloganom "Jahorina je čista desetka" popusti na sadržaje biti 10%.

Iskoristi promotivni period, planiraj svoj dolazak na vrijeme i zamijeni more za planinu!