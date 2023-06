Ljetovanje u Korintskom zalivu: Gdje odsjesti i šta posjetiti na Peloponezu (FOTO)

Ukoliko odlučite da ljetujete u Korintskom zalivu, predstavljamo vam nekoliko hotela u kojima možete odsjesti u grčkom Lutrakiju, a donosimo vam i preporuku šta posjetiti na Peloponezu kako biste se bolje upoznali sa bogatom istorijom i kulturom ove mediteranske zemlje.

Inače, KonTiki Travel od 1. jula uvodi direktan let iz Banjaluke za Atinu pa će tako turisti iz BiH putem ove agencije imati opciju da izaberu mjesto za svoj odmor nekih 90 kilometara od grčke prijestonice.

U našem prethodnom tekstu sa grčke turneje upoznali smo vas sa Lutrakijem i predstavili vam luksuzne hotele za one goste sa "dubljim džepom".

Još jedan takav hotel nalazi se u ovom gradu od 20.000 stanovnika, a u pitanju je Club Hotel Casino Loutraki sa pet zvjezdica.

O ovom hotelu nalazi se najveći kazino u Grčkoj, a šest noćenja za dvije odrasle osobe zajedno moraju da izdvoje 2.993 KM.

Nešto jeftinije varijante moguće je dobiti u tri hotela koja se nalaze u gradskom jezgru Lutrakija i u neposrednoj blizini su gradske plaže.

Zanimljivo, gosti koji dolaze sa KonTikijem u te hotele imaće besplatne ležaljke na gradskoj plaži.

Mantas hotel (4 zvjezdice)

Hotel je smješten na 80 metara od plaže i ima svoj dio zakupljene plaže, a ležaljke i suncobrani su besplatni za goste hotela.

Šestodnevni boravak u ovom hotelu za jednu osobu košta 1.035 KM.

Paolo hotel (4 zvjezdice)

Nalazi se u srcu Lutrakija na samo 50 metara od obale mora. Duž šetališta i u neposrednoj blizini hotela nalaze se brojni restorani, kafići, taverne i prodavnice.

Šest noćenja u Paolu koštaće vas 935 KM.

Hotel Achillion (4 zvjezdice)

Nalazi se na sredini promenade i odmah prekoputa kamenito-šljunkovite plaže.

Besplatne ležaljke i suncobrani dostupni su na Kontiki plaži ispred hotela Mantas Sea Side koji je od hotela Achillion udaljen oko 350 metara, a za šestodnevno boravak potrebno je izdvojiti 855 KM.

Više detalja o pomenutim hotelima možete pronaći na OVOM LINKU.

Obavezno posjetite Peloponez

Kad se već nalazite na obalama Korintskog zaliva, naš prijedlog je da "skonete" preko kanala na Peloponez i posjetite tri destinacije koje vas neće ostaviti ravnodušnim s obzirom na njihov istorijski značaj.

Korintski kanal

Na putu iz Lutrakija ka Peloponezu neozaobilazan je Korintski kanal kanal koji povezuje Korintski zaliv sa Egejskim morem.

Ime je dobio po obližnjem gradu Korintu koji se nalazi na zapadnom kraju kanala.

On razdvaja poluostrvo Peloponez od grčkog kopna i na taj način ga tehnički čini ostrvom.

Mikena

Arheološko nalazište Mikena nalazi se oko 90 km jugozapadno od Atine, na sjeveroistočnom dijelu Peloponeza.

Mikena je u drugom milenijumu prije nove ere bila jedan od najvažnijih centara grčke civilizacije.

U to vrijeme Mikena je bila napredan grad, čija se politička, vojna i ekonomska moć širila čak do Krita, Pila na zapadnom Peloponezu i do Atine i Tebe.

Epidaur

Epidaur je drevno arheološko nalazište, poznato je po otvorenom pozorištu sa izvanrednom akustikom. Nekada je tu bilo svetilište antičkog boga Asklepija i čuveno antičko lječilište.

Ovo je najveće grčko pozorište prečnika 114 metara sa kružnim podijumom od 20 metara, a pozorište je moglo da primi oko 12.000 posjetilaca.

Nafplio

Lučki grad Napflio prostire se uz padine brežuljaka blizu sjevernog kraja Argoliskog zaliva.

Interesantno, Nafplio je bio prijestonica Grčke od 1829. do 1834. godine. Bio je to prvi oslobođeni grad u Grčkoj o turske vladavine.

Ovaj grad poznat je po svoje tri tvrđave od kojih je jedna na moru.

Ovdje je naša novinarska ekipa jela najveći giros za svega šest evra. Domaćin jednog lokala u samom gradskom jezgru nas je dodatno počastio grčkim specijalitetima, a ovo je cjenovnik:

Više fotografija iz arheoloških muzeja u Mikeni i Epidauru, te iz lučkog grada Napflija pogledajte u galeriji: