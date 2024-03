Lucern, bajkoviti grad na obalama jezera, u sjenci veličanstvenih Alpa (FOTO)

LUCERN - Smješten na bajkovitom jezeru, u sjenci goropadnih alpskih vrhova, grad Lucern je sjedište istoimenog kantona i jedan od najznačajnijih administrativnih i privrednih centara u Švajcarskoj.

Po mnogima, najljepši je grad u ovoj zemlji i prava Švajcarska u malom, poput motiva koje smo negdje vidjeli, možda na omotu čokolade ili u udžbeniku geografije.

Grad leži na obalama jezera čija voda zapljuskuje obale četiri kantona, pozicioniran je u centralnoj Švajcarskoj i zapravo je kolijevka švajcarske konfederacije od 24 kantona.

Nikakvo čudo nije što je taj grad ljepotan najposjećeniji grad u ovoj zemlji, pa se brojni turisti mogu susresti u svako doba godine i na svakom koraku kako foto-aparatima ili kamerama snimaju ljepote grada. Lucern je sedmi po veličini grad u Švajcarskoj, sjedište istoimenog kantona, te njegovo privredno i kulturno središte.

Grad se naslanja na obale prelijepog Lucernskog jezera, duž kojeg se protežu dugačke promenade, šetališta, te pristaništa za brodove.

Zanimljivo je kako se grad prvobitno obrazovao oko područja gdje iz jezera ističe rijeka Rojs, a pretpostavlja se kako je cijelo područje bilo naseljeno još u doba praistorije. Status grada dobio je 1290. godine, da bi već naredne godine istoimeno vojvodstvo osnovalo švajcarsku konfederaciju.

Moderni razvoj grada započeo je u devetnaestom vijeku i taj trend se nastavio do danas. Švajcarci ljubomorno čuvaju i njeguju svoje kulturno-istorijske znamenitosti koje posjećuje hiljade turista iz cijeloga svijeta.

Na ulicama grada koji, prema posljednjim popisima, broji oko osamdesetak hiljada stanovnika, često vlada pravi vavilonski metež, pa se miješaju brojni svjetski jezici, a mogu se čuti i oni koji potiču iz našeg regiona.

Činjenica je da danas u Lucernu živi veliki broj ljudi s područja bivše Jugoslavije koji su decenijama unatrag dolazili na ove prostore u potrazi za boljim životom i egzistencijom. Jedna od najznačajnijih istorijskih građevina u Lucernu je most Kapela, najstariji natkriveni drveni most u Evropi, izgrađen još u 14. vijeku, koji povezuje dvije obale jezera.

Ova neobična građevina simbol je grada, a statistika kaže kako je to najčešće fotografisana znamenitost u Švajcarskoj. Most je ukrašen serijom od 158 trouglastih slika na drvetu, smještenih u unutrašnjosti, ispod samog krova, a na njima su prikazani motivi iz istorije grada.

U njihovo održavanje i rekonstruisanje, kao i očuvanje samog mosta, ulažu se ogromna finansijska sredstva, sam most su nekoliko puta do sada nagrizali požari, nakon čega je obnavljan. Pored mosta uzdiže se 34 metra visoki osmougaoni vodeni toranj, čiji su temelji u vodi, a istorijski podaci govore da je tridesetak godina stariji od samog mosta i da je služio za odbranu gradskih zidina, ali je imao i funkciju zatvora, te sobe za mučenje. Nizvodno niz rijeku Rojs nalazi se još jedan, nešto mlađi drveni most, koji potiče iz 1408. godine, a također ga ukrašavaju već pomenute trouglaste slike čiji su motivi vezani za burni period grada iz 17. vijeka, kada su bjesnjeli ratovi katolika i protestanata.

Zanimljivost je da, za razliku od drugih većih mjesta u Švajcarskoj, gradsko stanovništvo nije primilo protestantsku vjeru i ostalo je odano Vatikanu. Zahvaljujući tome grad je dominirao tokom srednjeg vijeka, ali je kasnije, jačanjem protestantskih snaga, izgubio taj položaj.

Zaista su brojne istorijske znamenitosti kojima obiluje Lucern, a stari grad je svakako jedna od njih. Ovu istorijsku cjelinu sačinjava mnoštvo starih kuća i građevina koje su sagrađene prije nekoliko stotina godina, čitav kompleks opasan je visokim zidinama i kulama koje su štitile Lucern tokom višestoljetne burne istorije.

Unutar starog grada mnogo je uređenih i šarmantnih trgova, gdje mnoštvo turista rado provode vrijeme, sjede i ispijaju kafu, uživajući u ambijentu srednjovjekovlja. Zaista je mnogo lokaliteta u Lucernu koje treba vidjeti i posjetiti, a teško ih je sve i nabrojati.

Stare crkve, spomenici, zamkovi, muzeji i ostale građevine upotpunjuju šarm prekrasnog grada ušuškanog podno goropadnih alpskih vrhova. Najdominantnija planina i također jedan od simbola Lucerna je Pilatus, čiji su vrhovi čak i tokom ljetnog perioda prekriveni snijegom.

Prema legendi, planina je dobila ime po Ponciju Pilatu, upravniku rimske provincije Judeje u vrijeme Isusa Hrista. Prema narodnim predanjima, on je ukopan u podnožju ovoga alpskog gorostasa.

Na vrhu planine nalazi se bajkoviti hotel do kojeg se stiže planinskom žičarom, a takav način transporta prisutan je i na drugim okolnim planinama, gdje se nalaze brojni ski-centri i ugostiteljski objekti koji su izuzetno posjećeni. Lucern je nekada važio za veliki industrijski grad, ali se industrija proteklih decenija postepeno povukla pred uslužnim i upravnim djelatnostima. Grad je veoma važno saobraćajno čvorište za ljude i robu koji putuju u unutrašnjost Švajcarske, te je sa ostatkom zemlje povezan brojnim auto-putevima, ali i željezničkom mrežom, pa gotovo svi vozovi koji putuju sa istoka na zapad zemlje staju u Lucernu.

Pisati o ovome gradu ljepotanu može se naširoko i nadugačko, ali je sigurno da ga treba vidjeti i doživjeti jer je sjajna destinacija za savršeno putovanje i boravak.

