Milijarder mladom paru nudi 160.000 funti da živi na njegovom ostrvu: Ovo su uslovi

Misteriozni milijarder traži stanare za svoj raj na karipskom ostrvu.

Strani mediji objavili su oglas za posao objavljen na sajtu agencije za zapošljavanje Ferfaksa i Kensingtona u kojem jedan biznismen nudi 160.000 funti godišnje paru koji će živjeti i održavati njegovo privatno karipsko ostrvo. Njihov zadatak, dok tamo žive, je da na društvenim mrežama promovišu transformaciju ostrva iz gradilišta u luksuzni raj.

Influenseri koji bi dobili posao odlazili bi na tajno ostrvo u januaru, a svoje iskustvo života tamo dijelili bi na društvenim mrežama. I ostrvo i ime vlasnika čuvaju se u strogoj tajnosti.

Šta se traži od para koji će doći na ostrvo?

Savršeni kandidati su oni sa velikim iskustvom u luksuznom gostoprimstvu. Pored objavljivanja na društvenim mrežama, njihov zadatak je i praćenje i upravljanje radom objekata i dešavanja na ostrvu do završetka projekta.

Džordž Ralf Dan iz agencije za zapošljavanje Fairfak and Kensington kaže da im je cilj da privuku kandidate izvan mreže svoje kompanije jer, kaže, ugostiteljski radnici generalno nemaju vještine uticaja ili platforme da utiču na veliki broj ljudi.

On tvrdi da posao vrijedan 160.000 funti daje paru šansu da "učini ostrvo svojim" i našalio se da bi se prijavio ako njegov zadatak nije da pronađe idealne kandidate, piše Dejli mejl.

"Ovo je prava prilika za influensere. Spakovali bi svoje živote i preselili se. Imate Ričarda Bransona i Larija Pejdža na ostrvima koji ga okružuju, tako da je oblast obično igralište za milijardere. Vlasnik želi da istakne ljepotu mjesto i to je veliki dio ovog posla. Morali bi to da snime, a zatim da stave svoj pečat na to kako sve to izgleda i funkcioniše", napominje Dan.

Par koji dobije posao mora da pokaže kako se ostrvo transformisalo od prvog dana, kada je sve u suštini gradilište, do završne faze, kada je sve spremno za goste. Posao, kaže, odgovara svima koji su avanturisti. Ostrvo već ima generalnog direktora i inženjere zadužene za izgradnju svojih objekata.

