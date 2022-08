Misterija ostrva sa samo jednom kućom

Iako su preduzete sve mjere predostrožnosti, priroda je još jednom dokazala da život uvijek pronađe put. Na ovom ostrvu je to potvrdila na najinteresantniji način, jer je bez učešća čovjeka i bez miješanja u ekosistem na njemu nikao ni manje ni više, paradajz.

Surtsej je vulkansko ostrvo u Atlantskom okeanu. Nalazi se na tridesetak kilometara od Islanda. Nastalo je velikom erupcijom koja je 1963. godine počela u okeanu, na dubini od 130 metara. Tako se rodilo ovo malo čudo prirode za koje su se posebno zainteresovali naučnici širom svijeta. Obični ljudi se pitaju kakva je u stvari misterija ovog malog ostrva sa samo jednom kućom.

Ostrvo Surtsej je nastalo u sukobu moćnog vulkana koji se sukobio sa moćnim okeanom. U toj borbi, a možda i ljubavi, nastalo je ostrvo u erupciji koja je trajala čak tri godine. Tako je 1967. stvoreno ostrvo površine 2,7 kvadratnih kilometara.

Međutim, kako to obično biva, priroda je još jednom pokazala svoju snagu i volju. Erozija tla i jaki vetrovi s vremenom su smanjili njegovu površinu na oko 1,3 kvadratna kilometara. To nije međutim smanjilo interesovanje naučnika za to misteriozno područje.

Ostrvo je pod zaštitom Uneska, a na njega mogu da odu samo naučnici, odabrani botaničari, biolozi i vulkanolozi. Njihov glavni zadatak je da prouče kako nastaje ekosistem bez ljudskog uticaja.

Prva vegetacija na ostrvu je bila u znaku mahovine i lišajeva, a ubrzo su ga nastanile i ptice, galebovi i njorke. Danas tu raste sedamdesetak biljnih vrsta, a na njemu žive insekti, razne ptice i foke.

Na ostrvu se nalazi samo jedna kuća u kojoj spavaju naučnici koji proučavaju ekosistem. Prije nego što se iskrca na ostrvo, svaki naučnik mora temeljno da se očisti i pregleda kako ne bi narušio prirodni sistem ostrva. Uprkos svim mjerama, na ostrvu je izrasla biljka paradajza, što je iznenadilo naučnike. Biljka je odmah uklonjena, kako ne bi bila nametljiva vrsta koja može ugroziti već postojeći biljni svijet.

