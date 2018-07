Monah postao on lajn zvijezda zbog uvrede turista

U Japanskom budističkom hramu jedan monah je postao pravi hit jer se razračunao sa turistima koji su preko kompanije "Booking" došli u posjetu. Pošto njima nisu odgovarali hrana, okruženje i smještaj i u hramu, on je odlučio da im odgovori.

Anonimni monah iz Kojašana odlučio je da napusti svoju zen auru i da se "razračuna" sa nezahvalnim turistima.

Kako su oni bili njihovi gosti, a ostavili su nimalo zadovoljavajuće ili pristojne komentare bio je primoran da im odgovori.

U manastiru postoje skromne sobe za noćenje, doručak je uvijek vegetarijanski, kao i večera, a posjetioci mogu slobodno da razgledaju vrt i okolinu planine Kojašan.

Ali, neki posjetioci nisu razumjeli da su odsjeli u hramu, a ne hotelu, pa su se nizale primjedbe.

Monahe su optužili da nemaju razumijevanja, da su hladni i nepristupačni i da su istrajniji nego što bi trebalo u svojim religijskim obredima, a bilo je i onih koji su kritikovali smještaj da je previše "turistički".

Anonimni monah je odgovorio:

"Nemam pojma šta ste očekivali. U osnovi to je hram, ne hotel. Mi ne možemo da snosimo odgovornost zbog vaših nerealnih očekivanja".

Angry monk becomes unlikely online star at Sekishoin Koyasan monastery after slating tourists on https://t.co/ugYpl4cLep https://t.co/kCpG16g8kX pic.twitter.com/U26Gm8Jno0