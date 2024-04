Na ovim destinacijama ćete potrošiti najmanje novca: Čak tri su u Evropi

Za mnoge ljude su cijene i troškovi jedan od najvažnijih faktora pri planiranju odmora.

Na istom mjestu kafa može da košta od jedan i po do pet evra. Obrok, zavisno od vrste hrane i restorana, od 10 do 30 evra. Naravno, uvijek se može izračunati prosjek, a upravo je to urađeno u okviru godišnjeg izvještaja britanskog Post Office-a, koji je nedavno objavljen.

Predstavili su 15 najboljih i najpovoljnijih destinacija na svijetu, a u prvih 10 našle su se i tri evropske destinacije. Evo najpovoljnijih evropskih destinacija u 2024:

Lista se ne zasniva na ukupnoj dostupnosti cijena, ne uzimaju se u obzir cijene prevoza i smještaja, već stvari na koje prosječni turista potroši u destinaciji. Njihov izbor je pao na koka-kolu, pivo, kafu, vodu, vino, kremu za sunčanje, sredstvo protiv insekata i kremu za sunčanje. Odnosno, ono što se kupuje u prodavnicama ili u kafićima i restoranima. Na samom vrhu liste nema evropskih destinacija. Tu su vijetnamski Hoi An, južnoafrički Kejptaun i Mombasa u Keniji. Na četvrtom mjestu, iznenađujuće, je japanski grad Tokio. Na ovih osam artikala turista će potrošiti 51,18 funti u Hoi Anu, a 59,05 funti u Tokiju.

Najpovoljnija ljetnja destinacija u Evropi, s obzirom na gore navedene parametre, je južni region Algarve, koji se nalazi u Portugalu, na obali Atlantskog okeana. Zadržali su petu poziciju u odnosu na prošlu godinu, a na posmatranih osam artikala tamošnji turista će potrošiti 59,69 funti, odnosno 69,96 evra.

Druga najpogodnija destinacija u Evropi, a sedma u svijetu, je Sunčev brijeg u Bugarskoj. Region na obali Crnog mora poznat je po noćnom životu koji privlači mnoge mlade, ali i po kulturnim znamenitostima u neposrednoj blizini. Korpa sa osam posmatranih proizvoda tamo košta 62,49 funti ili 72,92 evra.

Treće najpogodnije mjesto za odmor u Evropi, a deseto u svijetu je kiparski grad Pafos. Vjeruje se da je Pafos rodno mjesto grčke boginje ljubavi Afrodite. Bogat je istorijskim lokalitetima, pa se u samom gradu, uz obalu, nalazi veliki arheološki park sa ostacima starih palata i pozorišta, mozaicima i stubovima iz različitih perioda antike. Na ovom mjestu na najsunčanijem evropskom ostrvu, korpa sa osam proizvoda koštaće vas 73,32 funte, odnosno 85,56 evra, piše Putnikofer.hr, prenosi b92.

