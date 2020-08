Nacionalni park "Sutjeska" - najvredniji biser Republike Srpske

FOČA - Na više od 16.000 hektara prirodnih ljepota i raznolikog pejzaža, od pitomih dolina, gustih šumskih kompleksa, planinskih pašnjaka do visokih planinskih masiva, nalazi se biser Republike Srpske - Nacionalni park "Sutjeska".

Ovo jedinstveno mjesto, ne samo u RS i BiH, već i na svijetu, NP "Sutjeska", kao najstariji i najveći nacionalni park u BiH, prostire se na području opština Foča, Gacko i Kalinovik, a obuhvata područje Sutjeske sa strogim prirodnim rezervatom Perućica, najvišim planinskim vrhom u BiH planinom Maglić, a od 2000. godine uvršten je u kategoriju IUCN-a, Odjel UN-a za zaštitu prirode i prirodnih dobara.

Od svog osnivanja, 1962. godine, NP "Sutjeska" bavi se turizmom, ali je osnovna uloga ovog parka zaštita prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa s akcentom na zaštititi prašume Perućice.

U samom srcu ovog parka nalaze se "pluća" Evrope, najočuvanija i najstarija prašuma na ovom kontinentu, prašuma Perućica, u kojoj je od 1952. godine strogo zabranjena bilo kakva intervencija čovjeka.

"Svakako, najvredniji biser prirodnog blaga NP 'Sutjeska' je strogo zaštićeni rezervat Perućica, jedna od rijetkih očuvanih evropskih prašuma. Od 2017. je na tentativnoj listi UNESCO-a, a uskoro planiramo da kroz projekat koji se finansira sredstvima EU i GIZ-a renoviramo i uspostavimo centar za virtuelnu stvarnost u Perućici, kroz koji ćemo prašumu učiniti maksimalno pristupačnom svima uz istovremeno smanjen bilo kakav negativan uticaj na nju", rekao je za "Nezavisne" Dejan Pavlović, direktor Nacionalnog parka "Sutjeska".

Dodao je da je ovaj strogo zaštićeni rezervat namijenjen isključivo za naučna istraživanja i edukaciju, a posjetioci mogu kroz Perućicu proći isključivo u pratnji stručnog vodiča.

"To je područje stroge zaštite i kontrole koje maksimalno štitimo i to znači da nikakva intervencija čovjeka nije dozvoljena. To je zona broj jedan kroz koju se može proći samo u pratnji stručnog vodiča NP 'Sutjeska'. Upravo je 'Kroz srce Perućice' jedna od najatraktivnijih tura u parku, a tu su i obilasci vidikovaca sa kojih se pruža pogled na okolne planinske vrhove te jedinstveni vodopad Skakavac, koji se sa visine od 75 metara obrušava u samo srce prašume", ispričao je Pavlović.

Pored toga, tu su i drugi planinski masivi i vrhovi sa preko 2.000 metara nadmorske visine, koji su nezaobilazne lokacije za dolazak i boravak na Sutjesci.

"Tu su i planine Vučevo, Volujak i Zelengora sa svojih prelijepih osam glečerskih jezera, od kojih na dva, Donjim barama i Orlovačkom jezeru NP 'Sutjeska' nudi smještaj u obnovljenim planinskim kolibama koje pružaju idealan ambijent za aktivan odmor i boravak u prirodi", kazao je Pavlović.

Dodao je da su podno Maglića smješteni i katuni sa 16 ležajeva, koji pružaju osjećaj povratka korijenima i tradiciji.

"Park trenutno raspolaže sa više od 400 ležajeva u objektima od kampa, bungalova, paviljona, planinskih koliba i hotela pa sve do luksuznih apartmana u vilama", naveo je Pavlović.

Istakao je da je smještaj odnedavno moguć i u obnovljenom paviljonu D, koji od jula ove godine ima funkciju Centra za naučno istraživanje i ekologiju, koji je namijenjen naučnicima različitih disciplina, mladim istraživačima, volonterima, srednjoškolcima i djeci.

U neposrednoj blizini vila nalazi se restoran "Komlen", koji nudi tradicionalnu kuhinju baziranu na namirnicama organskog porijekla koje uzgaja i proizvodi lokalno stanovništvo.

NP "Sutjeska" nudi mnogobrojne turističke aranžmane za sve one koji su zainteresovani da u prirodi nađu spas od gradske vreve i brzog ritma života, a istovremeno nudi mnogo toga zanimljivog za sve generacije.

Za rekreativce tu je i Sportsko-rekreativni centar na Tjentištu, sa terenima za veliki i mali fudbal, košarku, rukomet, odbojku, tenis i atletiku, kao i rekreativno kupalište veličine 16.000 metara kvadratnih.

"U okviru ovog centra nalazi se i Omladinski kamp, koji nudi ugodan boravak domaćim i stranim turistima i izvođenje terenske nastave za studente i škole u prirodi za učenike osnovnih škola. Posljednjih nekoliko godina ovaj kamp je postao atrakcija za smještaj gostiju za vrijeme održavanja 'OK festa' na Tjentištu u julu", rekao je Pavlović.

Na području NP "Sutjeska" nalaze se i mnogobrojni spomenici, a početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka, u spomen na bitku na Sutjesci, na području Tjentišta izgrađen je spomen-komleks u kojem su centralni spomenik, amfiteatar brigada, spomen-kuća te Muzej bitke na Sutjesci sa više od 500 autentičnih eksponata iz ove bitke.

Pavlović je rekao da su prirodne ljepote sigurno ono što privlači brojne turiste u ovaj nacionalni park, ali da je najvažnija njena očuvanost koja nudi nešto jedinstveno što se ne može pronaći na mnogo drugih mjesta u svijetu.

"Naša vizija uvijek se vodila time da sve ono što nam je dato kao generaciji za uživanje ostavimo i budućim generacijama. Upravo ovakvim pristupom NP 'Sutjeska' uspio je da očuva svoje vrijednosti kako bi bio i ostao jedinstveno mjesto na planeti", zaključio je Pavlović.