Naida Avdić kreće na završni dio pohoda ka vrhu Ama Dablam

SARAJEVO – Nakon uspješno odrađenih priprema i dvije završene rotacije, bh. alpinistkinja Naida Avdić, zajedno sa svojim timom, iz Baznog kampa je krenula na završni pohod ka vrhu Ama Dablam, na 6.812 metara visine.

„Krećemo, plan je spavanje u kampu C1, zatim idemo na C2 gdje ćemo odmoriti nekoliko sati i nekad prije ponoći ćemo se zaputiti prem vrhu. To znači da bismo u četvrtak rano ujutru trebali biti na vrhu, ako sve bude išlo prema planu“, kazala je Naida, te dodala kako je dosadašnji dio puta prošao bez problema.

Posljednjih nekoliko dana, kako je kazala, bilo je prilično naporno. Visina čini svoje pa se brže umara, ali je sve ostalo u redu.

„Umorni smo, ali to je normalno. Ekipa je super, osam nas je koji ćemo zajedno prema vrhu. U ekipi su sve muškarci osim mene, uglavnom su iz regije, osim jednog Indijca i jednog Francuza. Držimo se zajedno, bodrimo jedni druge i vjerujemo u to da ćemo zajedno doći i do vrha“, poručila je Naida pred polazak ka vrhu.

Naida je aktivan sportski penjač i alpinistkinja već deset godina. Iza nje su desetine sportskih i alpinističkih uspona na Prenju, Treskavici, Veležu, Romaniji, Paklenici, Sjeverni brid Badile, uspon na Elbrus. Usponom na vrh Ama Dablam Naida neće samo biti jedina žena u svom timu koja je uspjela dosegnuti vrh ove himalajske ljepotice, već će biti i prva žena iz Bosne i Hercegovine koja je postigla ovako nešto.

Ovim usponom se, takođe, kvalifikuje za pokušaj uspona na Mount Everest, najvišu planinu na svijetu, što bi značilo da bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti i prvu ženu na krovu svijeta.

Ama Dablam jedna je od najimpresivnijih i najljepših planina na svijetu, pripada planinskom vijencu Himalaja i nalazi se na visini od 6.812 metara. Ama Dablam na nepalskom jeziku znači „Majčina ogrlica“ jer svojim izgledom podsjeća na majku koja pružajući ruke sa strane štiti dijete u naručju.

Za uspon do ovog predivnog vrha potrebno je oko 25 dana, te zahtijeva penjačke vještine kretanja po stijenama, snijegu i ledu. Većina alpinista koji su se popeli na vrh tvrdi da im je to najljepše himalajsko iskustvo u karijeri. Prvi uspon na ovaj vrh izveden je 13. marta 1961. godine.

