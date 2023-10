Naida Avdić kreće put Himalaja: Ama Dablam prva stanica do krova svijeta

SARAJEVO - Nakon velikih sportskih i alpinističkih uspjeha, Naida Avdić, alpinistkinja sa desetogodišnjim iskustvom u usponima na brojne planinske vrhove, odlučila je da je vrijeme da krene i u pohod na Ama Dablam, jednu od najimpresivnijih i najljepših planina na svijetu, koja pripada planinskom vijencu Himalaja i nalazi se na visini od 6.814 metara.

Ama Dablam na nepalskom jeziku znači „Majčina ogrlica“ jer svojim izgledom podsjeća na majku koja pružajući ruke sa strane štiti dijete u naručju.

Naida na put kreće u nedjelju, 15. oktobra, a istakla je kako je Ama Dablam izazov i za iskusnije alpiniste jer je za ovaj pohod potrebna izuzetna psihofizička kondicija, poznavanje tehnike, korištenje opreme i drugih vještina.

„Proces priprema bio je dugotrajan, ali ako sam ikada bila spremna to je sada. S obzirom na to da Ama Dablam podsjeća na majku koja svojim rukama štiti dijete u naručju, to mi predstavlja svojevrstan cilj i uspjeh jer sam i sama majka i želim svojoj kćerci da pokažem da sve što zamisli u životu, može i da ostvari, da joj ja na neki način budem motivacija za sve što je čeka“, kazala je Naida.

Ovim usponom Naida bi postala prva žena alpinistkinja iz BiH koja je dosegla ovaj magični vrh. A takođe bi se kvalifikovala za pokušaj uspona na Mount Everest, najvišu planinu na svijetu, te stvorila pretpostavke da Bosna i Heregovina dobije i prvu ženu na krovu svijeta.

„Ama Dablam bi trebao biti samo checkpoint na njenom putu ka Mount Everestu. Mi imamo toliko sposobnih žena i djevojaka na koje nekada ne obraćamo dovoljno pažnje. Ako malo razmislimo, mi trenutno imamo četiri vrhunske sportiskinje koje donose slavu Bosni i Hercegovini širom svijeta. One su inspiracija onima koji dolaze, ne samo djevojkama i ženama, već i nama muškarcima. Veoma je važno u ovom trenutku poslati poruku javnosti kakve jake i sposobne žene mi imamo, posebno u vrijeme kada imamo tolike slučajeve nasilja i femicida. Moramo se protiv toga boriti i meni je drago da sam ja danas ovdje kao muškarac među ovim uspješnim ženama", rekao je Tomislav Cvitanušić, alpinista koji se prije nekoliko mjeseci popeo na Mount Everest i koji je Naidi velika podrška u njenom putu ka ostvarenju cilja.

Sve ovo ne bi bilo moguće ni bez sponzora, a to su između ostalih kompanije Meggle, Leda voda i UniCredit banka.

„Nama je izuzetna čast da smo prepoznati kao kompanija koja je u prilici i spremna da podrži Naidu u ovom izuzetnom poduhvatu. Drago mi je, kako Naida kaže, da će ona biti primjer svojoj kćerci, nadam se i svim ostalim djevojčicama u ovoj zemlji, da one mogu sve što požele, ali i majkama isto, da je roditeljstvo samo početak jednog divnog putovanja. Mi smo zemlja jakih ljudi i jakih žena, a mi ćemo uvijek podržati smjele i uspješne priče", poručila je Selma Riđanović Kenović, direktorica marketinga i komunikacija UniCredit banke.

