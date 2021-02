Najljepše plaže Grčke

Nakon što nas je prvo obradovala vijest da ćemo ovog ljeta, uprkos brojnim izazovima i problemima usljed pandemije korona virusa, moći u Grčku sa vakcinom ili PCR tekstom stiglo je i pojašnjenje da dogovor ipak nije još postignut. Međutim, to nas nije sprečilo da, makar nakratko, počnemo da maštamo o moru, suncu i izležavanju na plaži.

I dalje, u nadi da će se situacija stabilizovati, planiramo da ove godine otputujemo na nekoliko dana upravo u Grčku. Ako već razmišljate gdje biste tačno mogli da se zaputite, izdvajamo pet neobično lijepih ostrva i mjesta u Grčkoj koja svakako vrijedi vidjeti.

Peloponez

Ako u vama čuči avanturistički duh, i volite da pored izležavanja pokraj mora možda ponešto i obiđete, Peloponez je prava tačka za vas, to je, muzej na otvorenom, nesaglediva, ogromna regija sreće, hiljadama puta drugačiju od cijele Grčke.

Ovo poluostrvo je zaista ogromno i svaki dio istog je posebna priča, i zaista je nemoguće obići ga za deset dana, pa to ne treba ni pokušavati. Turistički fokus, ipak, stavljen je na oblast oko Atine, a riječ je o gradovima Nafplio i Lutraki i mjestašcima koja ih okružuju. Ako ste avanturisti, volite predjele protkane dugom i burnom istorijom, ali volite i merak i uživanje u divljim plažicama skrivenim od gužve i pompe - pravac Peloponez!

Sivota

Ovo je lijep i miran gradić na Jonskom moru za koji vam automobil apsolutno nije potreban, i to je možda i najveći plus Sivote! Najdalja plaža je svega 17 kilometara udaljena od ovog mjesta i samo do nje nije dostupan vozić, koji uredno i svakodnevno saobraća iz centra Sivote. Do većine plaža, koje su zaista veoma lepe i netipične, može se doći čak i pješaka, a ukoliko vam je to naporno - uvijek postoji pomenuti vozić kao opcija.

Sama Sivota je malo mjesto, ali moderno i krcato tavernama i restoranima, ali ono što je razlikuje od ostatka Grčke jeste vegetacija, neobični pejzaži, prečista i kristalno prozirna voda. Ako ste željni ludog provoda - zaobiđite je, ali ako želite da uživate u lijepim i uglavnom mirnim plažama i prosto se opustite u neopterećujućoj turističkoj sredini pravi izbor je za vas.

Krit

Krićani često i sami ističu kako je njihova postojbina sasvim drugačija od ostatka Grčke, krasi ih poseban mentalitet i energija, te na čitavom ostrvu vlada jedna sasvim specifična, fina energija. Ovo je ogromno ostrvo na kojoj su smještene neke od najljepših plaža Evrope, kao što su recimo plaža Balos i plaža Elafonisi sa roze peskom.

Najatraktivniji i najljepši turistički centri na Kritu su gradovi Retimno i Hanja, prepuni raznovrsnih taverni, kafića, barova, restorana, ali i otvorenih marketa, pijačica, butika, suvenirnica. Ovo su veći gradovi gdje ne nedostaje sadržaja, a tu su i brojni istorijski lokaliteti koje možete da posetite.

Lefkada

Lefkada je jedno od najpopularnijih grčkih ljetovališta, a to nije postala bez razloga. Ovo ostrvo nudi nevjerovatne pejzaže i najljepše plaže sa nestvarnim, tirkiznim morem i bijelim pijeskom i kamenom, a na svakom koraku čekaju vas predivni vidkovci, ali i tradicionalna seoca na padinama, te vijekovima stare crkvice.

Sa Lefkade u okviru organizovanih izleta ili u samostalnoj režiji autom možete obići i druga obližnja turistička mjesta - Pargu, Prevezu, mitsku rijeku Aheron, vodopade Dimosari, manastir Bogorodice Fanemoreni, ali i mnoge druge istorijske i kulturne znamenitosti i crkve, pa čak i ostatke naselja iz bronzanog doba.

(Žena.rs)