Najveći kruzer na svijetu će uskoro zaploviti: Poznata cijena krstarenja (VIDEO)

Najveći kruzer na svijetu, "Icon of the Seas", u posljednjoj je fazi priprema u brodogradilištu u Finskoj i zaploviće naredne godine.

Kruzer nazvan "Icon of the Seas" gradi se u borodgradilištu "Meyer Turku", a naručila ga je kompanija "Royal Caribbean International".

Kruzer će zvanično zaploviti u januaru 2024. godine u Majamiju.

Ovaj fantastični brod rezultat je sedmogodišnjeg rada i 900 dana dizajniranja i izgradnje,. U procesu njegovog nastanka su učestvovale hiljade stručnjaka.

"Icon of the Seas" će biti najveći putnički brod za krstarenje koji je ikada napravljen. On ima 18 paluba za putnike, sedam bazena, više od 40 restorana i barova. Njegov kapacitet iznosi 5.610 gostiju.

Brod je težak 250.800 tona, a njegova ukupna dužina iznosi 365 metara, piše "Informer".

Luksuzni brod se sastoji od osam posebnih cjelina. Svaka od njih nudi jedinstvena iskustva, zabavu i restorane.

Zanimljivo je da cijelina nazvana "Thrill Island" ima najveći vodeni park na jednom kruzeru, prvi otvoreni tobogan na moru sa slobodnim padom, kao i najviši tobogan u industriji.

"Chill Island" nudi bazene sa pogledom na okean i koktel barove, dok "The Hideavai" odlikuje prvi viseći bazen na moru. Ovaj prostor je okružen terasom na više nivoa namenjenom sunčanju, ima hidormasažnu kadu, kao i bar.

Preostali dijelovi kruzera su "Surfside" i "Akadome", koji imaju vlastiti "AquaTheater".

Naglašavajući pristup fokusiran na porodicu, kruzer posjeduje nove smještajne kapacitete namijenjene porodicama.

Roial Promenade se može pohvaliti sa više od 15 restorana i barova. Inovativni "1400 Lobbi Bar" ima terasu sa pogledom na okean. "Giovanni's Italian Kitchen & Vine Bar" takođe ima lijep pogled na okean.

Ovaj kruzer može da koristi tehnički prirodni gas i integriše različite mjere energetske efikasnosti i vrhunski ekološki program uključujući postrojenje za pretvaranje otpada u energiju na moru.

Kruzer je energetski efikasniji za 34 posto u odnosu na današnje standarde.

Cijena krstarenja po osobi se kreće od 1.800 do gotovo 2.200 dolara.

