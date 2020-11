Najviša planina na koju ljudska noga nije kročila

Muču Čiš nije najviša planina na svijetu, o njoj ne gledamo specijalne dokumentace na TV kanalima, ali ono što je još uvijek čini jedinstvenom je činjenica da je to najviša planina na planeti na koju se još niko nije popeo.

Smještena na sjeveru Pakistana, Muču Čiš sa svojih 7.456 metara iznad nivoa mora čini dio planinskog lanca Karakoram. Na njenom vrhu se još nije zavijorila zastava niti su napravljene fotografije.

Samo jednom svaka planina dođe u prvi plan tim što neko osvoji njen vrh. Slično je bilo s Mont Everestom, koji je taj trenutak dočekao 1953. godine, kada je ljudska noga prvi put kročila na njen najviši vrh.

"Postoji neka vrsta autorstva za svaki prvi uspon - poput pisca ili slikara koji stvara nešto od nule", kaže izvršni direktor Američkog alpskog instituta Džejson Martin, piše "N1info".

"Mislim da je najveća i najzanimljivija stvar što se tiče prvih uspona na divovskim, zabačenim planinama poput ove, na kojoj ste u osnovi astronaut, upravo to - doći do tog mjesta na kojem još niko nije bio. Još jedan element, naravno, veliki je dodatni izazov, jer praktički nema informacija o tome kako to učiniti", ističe Martin.

Još jedan azijski vrh, 7.570 metara visoki Gangkar Puensum, i dalje je stvarna najviša, neposjećena planina na Zemlji, ali njegovo mjesto u Butanu (gdje je planinarenje zabranjeno od 2003.) znači da je ovaj vrh povučen iz planinarskih ekspedicijskih planova.