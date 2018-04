"National Geographic" ponovo promoviše BiH

Ugledni magazin "National Geographic" ponovo je promovisao Bosnu i Hercegovinu kao poželjnu turističku destinaciju.

Njegova divizija za turistička putovanja, objavila je video o Bosni i Hercegovini na kojem su prikazane sve njene ljepote.

Između ostalog, na Twitter profilu National Geographic Travela, koji prati skoro 6,7 miliona korisnika, podjeljen je video o Bosni i Hercegovini, prenosi "Bljesak.info".

"National Geographic Travel" je prokomentarisao Bosnu i Hercegovinu sljedećim riječima:

"Priroda i arhitektura žive u harmoniji u Bosni i Hercegovini, nudeći veličanstvene planine, prekrasne vodopade i ruševine srednjovjekovnih dvoraca koje treba istražiti”.

Post na Twitteru izazvao je lavinu pozitivnih komentara korisnika, koji su ostali zapanjeni ljepotama BiH.

Nature and architecture live in harmony in Bosnia and Herzegovina, offering breathtaking mountains, cascading waterfalls and medieval castle ruins to explore https://t.co/KfRHVLfPBt pic.twitter.com/bH6yAITbSO