"Nezavisne" u posjeti Poljskoj: Četiri grada osvajaju šarenilom i šarmom

​Ljepota i šarenilo poljskih gradova te odličan spoj tradicije i modernog su bogatstvo ove države, a ekonomski i turistički uspon Poljske samo su neki od razloga zašto Poljska treba da se nađe na vašoj mapi destinacija.

Poljska, inače, ove godine obilježava 30. godišnjicu od promjene političkog uređenja i slavi 15. godišnjicu pristupanja EU, a važno je napomenuti da ovoj državi daju etiketu - nova Njemačka jer je njena ekonomija ocijenjena kao jedna od najbrže rastućih. Urednica "Nezavisnih" je imala priliku, zahvaljujući studijskoj posjeti koju je omogućilo Ministarstvo spoljnih poslova Poljske, da posjeti četiri zanimljiva i na svoj način različita grada i to Varšavu, prijestonicu Poljske, Poznanj, jedan od najstarijih gradova Zemlje, Gdanjsk, koji je najznačajnija poljska luka na Baltičkom moru, i Sopot, koji nazivaju i poljski Sen Trope. Iako ovi gradovi zaslužuju mnogo duže reportaže o njima, pokušaćemo tek u kratkim crtama da ih predstavimo i zagolicamo maštu onih koji nisu bili u Poljskoj da se odluče baš za njih.

VARŠAVA

Kada kročite u prijestonicu Poljske ne možete da vjerujete, dok ne vidite stare fotografije, posjetite muzej Varšavskog ustanka ili razgovarate sa Poljacima, da je ovaj grad tokom Drugog svjetskog rata bio potpuno razrušen jer je danas Varšava izrasla u pravu metropolu - poslovni, kulturni i turistički centar. To je grad koji se digao iz pepela, a danas zrači entuzijazmom, srdačnošću, i već na prvu je veoma dopadljiv. Prema legendi koja se vezuje za nastanak i porijeklo imena poljske prijestonice, ribar Vars se zaljubio u morsku sirenu Savu, koja je do tog mjesta na obali Visle stigla plivajući od Baltičkog mora. Na mjestu gdje su se upoznali on je podigao grad i nazvao ga Varšava.

Tokom ljeta Varšava je puna turista, koje privlači prijatnim spojem tradicije i modernog, a ako nemate vremena da se dugo zadržavate u njoj, trebalo bi za početak da obiđete Stari grad, u kojem se nalaze kuće i zdanja sa šarenim fasadama.

Nakon što je gotovo potpuno razrušen tokom rata, ovaj dio Varšave je renoviran detaljno i od 1980. godine nalazi se pod zaštitom UNESCO-a kao jedinstveni primjer poslijeratne obnove starog sjedišta grada.

Jedna od najljepših atrakcija Starog grada je Kraljevski zamak, a okolo je mnogo kafića i restorana sa pogledom na ovo zdanje.

Trg Rynek je takođe dio Starog grada, koji je prepun šetača, uličnih muzičara, prodavnica slika i suvenira. Na ovom trgu nalaze se neke od najljepših građevina.

Varšava nudi i bogatu ugostiteljsku ponudu, a imaju čak i restorane pod nazivom "Banjaluka" i "Dubrovnik", gdje rado idu ljudi sa naših prostora, ali i Poljaci.

Zvanična poljska valuta je zlot, a mjenjačnice se nalaze na svakom koraku.

Koju god znamenitost Varšave da obilazite, nakon šetnje moći ćete da se odmorite u nekom od parkova, a za preporuku je i šetnja kraj rijeke Visle.

POZNANJ

Grad Poznanj je ovih dana bio u fokusu javnosti jer je u njemu održan samit u okviru Berlinskog procesa. Ovaj veliki političko-ekonomski samit je održan u sajamskom kompleksu (sa drvećem koje raste unutar objekta i drvenim krovom koji se podiže) i koji je uspješan domaćin velikih međunarodnih događaja.

Poznanj je saobraćajno čvorište centralne Evrope, pa se nalazi otprilike na pola puta između Varšave i Berlina, tačnije bliži je njemačkom gradu.

Do ovog grada, koji je važan centar trgovine, industrije, kulture i obrazovanja, mi smo stigli letom Sarajevo - Minhen - Poznanj i iako smo pomalo izgubili snagu tokom čekanja na aerodromima, već sutradan obilazak ovog grada u kome živi oko pola miliona stanovnika nas je napunio energijom.

Živopisna arhitektura je posebno fascinantna na gradskom trgu Stary Rynek, gdje se nalaze i Gradska vijećnica, poljske palate, fontane, brojni pabovi sa velikim izborom kvalitetnog piva, kafići, restorani i štandovi sa suvenirima.

Svaki dan u 12 sati na kuli se pokazuju dva metalna jarca, koji se sudaraju rogovima po 12 puta. Stambene zgrade koje okružuju Stari trg su obnovljene u stilu koji podsjeća na baroknu i renesansnu arhitekturu.

Toliko je živ dio grada da nema šanse da budete umorni, nego vas motiviše da nastavite obilazak. Svakako posjetite i Ostrow Tumski, a riječ je o starom dijelu Poznanja smještenom na riječnom ostrvu Varte, gdje se nalazi i zanimljiva katedrala. Za preporuku je i posjeta Staroj pivovari, zoološkom vrtu, zelenoj oazi grada i još mnogo čemu. Turisti rado posjećuju i citadelu, odnosno park koji se prostire na 100 hektara, gdje mogu da se odmore i uživaju. Inače, ako se odlučite za posjetu nekom muzeju u ovim poljskim gradovima, izdvojite bar dva sata jer su toliko dobro urađene postavke da ćete upijati svaki detalj.

GDANJSK

Ima oko pola miliona stanovnika i jedan je od najljepših gradova koji leže na obali Baltičkog mora. Stari grad je najljepši dio Gdanjska, koji sa drevnim, visokim trgovačkim kućama baš podsjeća na Holandiju, pa ga čak nazivaju i baltički Amsterdam, a opet neki tvrde da liči na Kopenhagen. I ovaj grad je tokom Drugog svjetskog rata (smatra se da je baš u njemu taj rat i počeo) bio žestoko bombardovan, ali mu je ipak vraćen prvobitan izgled starog Gdanjska. Ulica Długa (Duga ulica) je najpoznatija ulica Starog grada na potezu od Zlatne kapije do Gradske vijećnice, gdje se nalazi Dugi trg. U ovoj ulici se nalaze najljepše zgrade u gradu, a tu je i žarište prodavnica, pabova i restorana.

Zlatna kapija je među najvećim atrakcijama Gdanjska. Bazilika Mariacka je velika crkva koja je sagrađena od cigle, a iako nisam imala vremena za to, preporučuje se penjanje na crkveni toranj visok 78 metara kako biste uživali u jedinstvenom pogledu na šareni grad. Vožnja brodom u Gdanjsku je takođe nešto za preporuku.

Čim krenete u šetnju Gdanjskom primijetićete nanizane uske, obojene zgrade slijepljene jednu uz drugu. Razlog tome je da se nekada porez plaćao na širinu kuće, odnosno onaj dio koji gleda na ulicu.

U Gdanjsku, između ostalog, možete posjetiti Evropski centar solidarnosti, kulturnu instituciju koja odaje počast pobjedi pokreta "Solidarnost". To je naziv poznatog sindikata na čijem čelu je bio Leh Valensa, na čije su poteze Poljaci izrazito ponosni jer se pokret pretvorio u borbu protiv tadašnjeg vladajućeg komunističkog režima.

Jedna od zanimljivosti za Gdanjsk je da je vijekovima bio svjetska prijestonica ćilibara, pa se nakit od njega može naći na mnogo mjesta.

Kada je u pitanju poljska kuhinja, u restorančićima u Gdanjsku smo probali ukusna jela od ribe, te rebarca, a na meniju su česti i specijaliteti od patke i guske. Takođe preporučujemo da probate i neko njihovo zanatsko pivo.

SOPOT

Ovaj lijepi morski gradić i banjsko lječilište, koga zovu poljski Sen Trope, nalazi se desetak kilometara od Gdanjska, koji izlazi na obalu Baltičkog mora i u kome se nalazi Kriva kuća, za koju većina ljudi kad je prvi put vidi na fotografiji misli da je zapravo fotomontaža. Kriva kuća je čudnog oblika, inspirisana bajkama. Izgrađena je 2004. godine, a danas je šoping-centar, što me, iskreno, malo razočaralo jer samo očekivala da će ipak biti zdanje za kulturne manifestacije.

Nekada je Sopot bio malo ribarsko mjesto, kasnije turistički rizort, a vremenom se spojio sa Gdanjskom na istoku i mjestom Gdynia na zapadu, tako da sva tri čine urbanu cjelinu poznatu kao Trójmiasto.

Šetnja Sopotom je pravo uživanje, a kad stignete do obale Baltičkog mora prvo će vam za oko zapasti bijeli mol dugačak pola kilometra i, kao takav, najduži drveni mol u Evropi. Ulaz na mol se plaća, a na njemu se nalazi mnoštvo klupica na kojima možete uživati u pogledu na Baltičko more. Oni hrabri mogu da se okupaju u moru, da odmore na dugim pješčanim plažama okruženi mnoštvom labudova koji se šepure ili da zaigraju odbojku na pijesku. Poljaci sami priznaju da je voda u Baltičkom moru hladna, ali, kako šaljivo kažu, to shvate tek kad se prvi put okupaju u toplijem Jadranu.

Pomenuti drveni mol je odličan da napravite selfi za pamćenje, a to je i popularna lokacija za fotografisanje mladenaca.