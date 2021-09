"Nezavisne" u posjeti grčkoj crkvi Agia Paraskevi: Duhovna svetinja u pećini

U zemlji kao što je Grčka teško je napraviti pravi odabir najzanimljivijih i najznačajnijih mjesta koje treba posjetiti, ali jedno od nezaobilaznih, barem za one turiste koji dolaze autom iz pravca Sjeverne Makedonije, svakako je mjesto Agia Paraskevi (Sveta Paraskeva).

Do prije nekoliko godina područje u dolini Tempi, posebno tokom ljeta, vrvilo je posjetiocima, jer je do završetka auto-ceste bilo na dionici trase koja je povezivala dva najveća grčka grada. Bilo da idete namjenski ili vas je privukla radoznalost zbog brojnih automobila parkiranih na samoj magistralnoj cesti, zasigurno će svako biti oduševljen ljepotom prizora čuvenog kanjona u kojem je smještena čudesna Grčka pravoslavna crkva Agia Paraskevi ili kako je još ljudi sa naših prostora nazivaju Crkva Svete Petke.

Svetinja u pećini izgrađena je u 13. vijeku, a iako je u svojoj bogatoj istoriji više puta skrnavljena i napadana, do danas je ipak ostala da oduševljava i duhovno hrani sve one koji je posjete. Sa magistralne ceste silazi se stepeništem, koje vodi do visećeg mosta preko rijeke Pinios prema crkvi-pećini skrivenoj i okruženoj šumom i zelenilom. Prodavači suvenira su lokalni mještani kojima su proizvodnja maslina, meda i grčke rakije uzo primarna djelatnost.

"Nekada se ljudi u ovom dijelu nisu mogli mimoilaziti. Gužve su bile ogromne svakodnevno jer je magistralna cesta bila glavna poveznica između Atine i Soluna. Svraćali su svi. Danas je nešto drugačije. Dolaze većinom putnici namjernici, koji su već bili ili oni koji žele istražiti jedan od sigurno najljepših krajeva naše zemlje", kaže Stavros, lokalni prodavač, na čijem se štandu za prodaju nalazi i ukusno bijelo grožđe.

Uz crkvu nalazi se čuveni izvor Svete Paraskeve, koji nakon nekoliko metara postaje rijeka koja izvire u samoj pećini. Do izvora se dolazi uskim ulazom kroz pećinu, a prema vjerovanjima, voda ima ljekovita svojstva za oči, nervni sistem i dušu, pa ćete nerijetko vidjeti turiste koji se u pećini na izvoru umivaju ili čak gaze i kupaju se u hladnoj vodi nizvodno ispod izvora.

"Puno je legendi koje se prepričavaju godinama, decenijama, vijekovima u ovom kraju. Jedna kaže da se Paraskeva proganjana i neprihvaćena od svog naroda krila po pećinama. Dok se skrivala upravo u ovoj, suze koje su joj potekle pale su u rijeku, nakon čega je voda postala ljekovita. Takođe, most preko rijeke Pinios koji vodi do crkve i pećine se zove most želja, jer devojke sa njega bacaju novčiće u vodu da im se ispune želje. Vjerovali u legendu ili ne, sasvim je sigurno da ćete ovdje naći duhovni mir. Ovo je mjesto koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim", ispričala nam je Dimitra, ispijajući svoj hladni kafe-frape na jednoj od klupa prostranog odmarališta za posjetioce smještenog u dubokoj hladovini drveća.

Tu su i velika suvenirnica i restoran koji priprema ukusna grčka jela, riblje specijalitete. Za one radoznalije dostupne su i usluge kustosa i vodiča kroz šumske krajolike.