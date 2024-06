Ni Neum nije jeftin: Koliko će potrošiti četvoročlana porodica za sedmodnevni odmor

BANJALUKA, NEUM - Četvoročlana porodica koja se odluči da ove godine ljetuje u Neumu samo za sedmodnevni smještaj u apartmanima treba da izdvoji minimalno 900 KM, a za boravak u hotelima, gdje je uz smještaj uključen i doručak, od 3.000 do 4.000 KM.

Na sve to potrebno je dodati i cijene hrane i pića, a u zavisnosti od toga da li će se hraniti u restoranima ili će svratiti u prodavnicu po namirnice biće neophodno da potroše još nekoliko stotina KM.

Naravno, u prodavnicama su cijene niže, dok u restoranima prosječan obrok košta od 20 do 25 KM, no pitanje je koliko će se ljudi, tj. porodica, odlučiti da kuva na odmoru.

Samim tim, samo za jedan obrok u restoranu u jedinom bh. gradu na moru četvoročlana porodica bi trebalo da izdvoji oko 100 KM. Ipak, kada uz to uračunate da će neko uzeti kolač ili sladoled, na navedenu cijenu treba dodati još bar 20-30 KM.

Kada je u pitanju smještaj, kako se može vidjeti na Bookingu, u julu cijena sedmodnevnog ljetovanja za četvoročlanu porodicu u hotelu sa četiri zvjezdice iznosi od 2.800 do 3.000 KM sa uključenim doručkom, bez uključenih taksa.

Ipak, u samom jeku sezone, odnosno u avgustu je evidentan rast cijene u hotelima, pa tako one idu i do 4.000 KM.

S druge strane, cijene apartmana za dvoje odraslih i dvoje djece idu u rasponu od 900 do 1.600 KM, a u vilama od 1.000 do 2.300 KM. Takođe, kao što je to slučaj sa hotelima, u osmom mjesecu su cijene u apartmanima i vilama više za 200-300 KM u odnosu na sedmi mjesec.

No, ovo nisu svi troškovi, jer je potrebno doći do Neuma. S tim u vezi, ukoliko se porodica odluči putovati svojim automobilom iz Banjaluke ili okolnih mjesta, a uzevši u obzir trenutne cijena goriva, te da je udaljenost u oba pravca nešto više od 600 km, samo za putne troškove potrebno je izdvojiti u prosjeku oko 105 KM, i to u slučaju da se ne odluče ići auto-putem i preko Hrvatske, već preko dionice puta Stolac - Neum.

U suprotnom, dodatno se naplaćuje putarina, koja na jednoj dionici puta Sarajevo - Mostar košta 2,5 KM, dok vožnja auto-putem Banjaluka - Doboj iznosi sedam KM, a ista cijena je i na dionici Zenica - Sarajevo.

Provjerili smo kolike su cijene u restoranima i kafićima, te izdvojili nekoliko njih... Tako u ugostiteljskim objektima kafa košta od tri do četiri KM, kapućino četiri KM, kao i nes kafa. S druge strane, gazirani i negazirani sokovi koštaju pet KM, a limunada sedam KM.

Inače, cijene pića su nešto više nego što je to slučaj kod nas, pa je tako za malo pivo potrebno izdvojiti pet, odnosno šest KM, dok čaša vina košta 12 KM.

Takođe, ljeti je nezaobilazan i sladoled, pa tako samo za jednu kuglu ove poslastice treba izdvojiti tri KM.

Sve u svemu, kada uporedite cijene na vama je da odlučite da li vam je isplativije ljetovati u Neumu, ili su vam draže neke egzotične destinacije.

Cijene u restoranima u Neumu

Riba (porcija 250 g)

- krakovi hobotnice na žaru - 35 KM

- tuna stek - 35 KM

- lignja obična - 25 KM

- riblji fileti orade - 35 KM

- file lososa - 38 KM

Meso

- svinjski medaljoni - 26 KM

- miješano teleće meso - 32 KM

- teleći odrezak - 26 KM

- pileći file - 20 KM

- teleći ražnjići - 26 KM

- kobasice na žaru - 16 KM

- ćevapčići - 16 KM

- miješano svinjsko meso - 25 KM

Kolači, palačinke, sladoled

- palačinke - sedam KM

- banana split - 10 KM

- sladoled kugla - tri KM

- voćna salata - 10 KM

- kolač - šest KM

Piće

- kava espreso - tri KM

- kava sa šlagom - četiri KM

- kapućino - četiri KM

- čaj - tri KM

- nes kafa - četiri KM

- sokovi gazirani i negazirani - pet KM

- pivo 0,33 l - pet-šest KM

- cijeđena narandža - sedam KM

- prirodna limunada - pet KM

