Njima je već stigla Nova godina

U Novu, 2019. godinu, prvi su ušli stanovnici ostrva Tonga, Samoe i Kiribata.

Tonga i Samoa u polinezijskom trouglu su među prvima koji su sa vatrometom dočekali 2019. godinu. Posljednja mjesta na Zemlji koja će ući u Novu godinu su mala, udaljena američka ostrva kao što su ostrvo Bejker i Hauland, koja su nenaseljena.

Od naseljenih mjesta, posljednji dočekuju 2019. godinu stanovnici američke Samoe.

It's already 2019 in #Samoa & #NewZealand! Here's when the world will be ringing in the New Year, relative to East Coast time: https://t.co/PDGFFKpNUy #HNY pic.twitter.com/2DTVmvEoyj