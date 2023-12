Nudili milione ljudima koji se dosele, ali uz bizarni uslov

​Grad u Japanu smislio je neobičnu demografsku mjeru u sklopu koje nudi svojim potencijalnim novim stanovnicima milione kako bi se doselili - ali postoji kvaka. Novi stanovnici moraju živjeti u Kainanu u prefekturi Vakajama barem pet godina i njihovo prezime mora biti Suzuki.

Kao rodni grad Suzukija, grad je odlučio zaigrati na kartu najčešćeg prezimena u Japanu kad je 2021. pokrenuo kampanju te tako svoju demografsku politiku usmjerio prema 750.000 Suzukija koji žive u Tokiju ili susjednim prefekturama Čiba, Saitama i Kanagava.

Svaka nova porodica čije je prezime Suzuki, dobiće milion jena (oko 6.300 evra), plus isti iznos za svako dijete mlađe od 18 godina. To znači da će četveročlana porodica primiti tri miliona jena, a samci po 600.000 jena svaki, piše "The Guardian".

Ali dvije godina od pokretanja kampanje, grad nije privukao nijednog Suzukija, što dodatno naglašava s kakvim je problemima suočeno sve više gradova u Japanu.

"Mogu potvrditi da se u Kainan zasad nije doselio niko s prezimenom Suzuki", kazao je Tomonari Fujita, vodilac gradske kancelarije za razvoj. "Jedna se osoba raspitivala, ali nije otišlo dalje od toga."

Bez obzira na novčane podsticaje, zvaničnici naglašavaju da će se preseljenjem u Kainan, ljudi po imenu Suzuki ponovo povezati sa svojim precima.

Prezime Suzuki prvi put se pojavljuje među sveštenicima u hramu u obližnjem gradu Kumanu. Klan Suzuki preselio se u današnji Kainan tokom perioda Heian (794-1185), gdje su nastavili širiti svoju verziju šintoizma, autohtone japanske religije.

Nedavno su završeni radovi na obnovi porodične vile iz perioda Edo (1603-1868) u Kainanu, koji su finansirani donacijama ljudi koji se zovu Suzuki u ukupnom iznosu od 70 miliona jena, a svoju donaciju uplatio je i proizvođač motocikala i automobila Suzuki. Grad je takođe domaćin redovnih okupljanja porodica koje se prezivaju Suzuki koje žele saznati više o svom porijeklu.

Najčešće prezime u Japanu je Sato i tako se zove 1.86 miliona ljudi, a Suzuki je na drugom mjestu s 1.77 miliona.

Kainan nije jedini koji je suočen sa stalnim padom broja stanovnika. Stanovništvo Japana palo je za rekordnih 800.000 na 125.4 milijuna u 2022., iako je broj stranaca porastao na rekordnih gotovo tri miliona. Nacionalni institut za istraživanje stanovništva i socijalne sigurnosti predviđa da će u zemlji 2070. godine živjeti samo 87 miliona ljudi.

Od 47.000 stanovnika Kainana, više od 36 odsto ima 65 ili više godina.

"Imamo ozbiljan pad broja stanovnika. Mislili smo da ćemo našom kampanjom privući ljude s prezimenom Suzuki, ali ljudi koji se zaista žele preseliti suočeni su s brojnim preprekama", kazao je Fujita.

Zvaničnici u gradu - poznatom po svom lakiranom posuđu, kuradaši mikan mandarinama i prekrasnim zalascima sunca uz more - nadaju se da će završetak izgradnje hotela iduće godine navesti više Suzukija da posjete grad i ponovo se povežu s mjestom svoga porijekla.

"Nerazumno je tražiti od nekoga da ostavi sve i preseli se. Toliko toga treba razmotriti prije donošenja takve odluke. Ali ako uspijemo natjerati ljude da dođu samo nakratko i osjete ovdašnju atmosferu, mislim da će se neki od njih brzo zaljubiti u ovo mjesto", rekao je Fujiti, prenosi "Jutarnji".

