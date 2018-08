Omiljena Titova rezidenicija na Vangi uskoro dostupna turistima

Rezidencija nekadašnjeg doživotnog predsjednika SFR Jugoslavije Josipa Broza Tita na hrvatskom ostrvu Vanga uskoro bi, 38 godina nakon njegove smrti, trebalo da bude otvorena za turiste.

Sve je spremno da prvi posjetioci dođu na Vangu koja je godinama zatvorena za javnost, a u pripremi su dvije VIP ture po Brionima koje će omogućiti turistima da vide i sve objekte koje je koristio Tito.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, problem je samo u tome što još nisu do kraja dogovoreni uslovi kako će turisti posjećivati Vangu, budući da je riječ o zaštićenom objektu za posjetu kome je do sada bila potrebna posebna dozvola.

Da bi se došlo na Vangu, trebalo je priložiti molbu sa ličnim podacima, što je za goste iz Hrvatske značilo matični broj, a za strance podatke iz pasoša. Kako to pravilo, u međuvremenu nije promijenjeno, u Nacionalnom parku Brioni su skeptični da će se masovniji dolazak turista biti moguće organizovati.

"Mi smo iznijeli prijedlog, a konačnu odluku treba da donese vlada. Na Vangi su i dalje čuvani objekti i sada čekamo odluku pod kojim uslovima bi turisti mogli tamo da dođu", rekao je za zagrebački dnevnik direktor Nacionalnog parka Marno Milotić.

Zbog toga što vlada još nije donijela odluku pod kojim će uslovima turisti moći na Vangu prolongiran je i početak organizovanih tura za turiste, koje je trebalo da krenu još 1. jula, a pitanje je hoće li ih biti i do kraja sezone.

Isto tako nije definisano hoće li gosti morati da prolaze i detaljne preglede pred odlazak na ostrvce, gdje je i dalje zabranjeno fotografisanje.

Jutarnji piše da je na Vangi, inače, vrijeme stalo, sve je kao u doba Tita, čuva se sav inventar koji se koristio dok je Josip Broz tamo provodio gotovo šest mjeseci godišnje i gdje je primao visoke goste iz svijeta.

Turisti će uskoro moći vide dio prirodnog raja koji je Tito otkrio 1952. godine kada je sandolinom prošao pokraj Vange. U Titovo vrijeme ostrvce je čuvala vojska i bilo je nemoguće doći u njegovu blizinu.

Predviđeno je da će turisti moći da razgledaju vinograd na Vangi, koji se i dalje koristi i uzgajaju se sorte malvazija, merlot i muškat, a u samoj rezidenciji na Vangi u podrumu je vinoteka sa arhivskim vinima koja nigdje ne mogu da se kupe. Na ostrvcu su i zasadi mandarina i drugog voća.

President Tito on the small Adriatic island of Vanga, a part of the Brijuni archipelago. It was often described as "Heaven on Earth". He met with hundreds of politicians, actors and models, and the ground work was laid down for the creation of the Non-Aligned Movement here. pic.twitter.com/I4myXA3U9t