Orijent ekspres, oživljeni mit

Istorija slavnog voza Orijent Ekpres otpočela je 4. oktobra 1883. godine, kada je voz krenuo iz Pariza ka Rumuniji, tačnije gradu Đurđu.

U Đurđu, putnici su prebacivani trajektom preko Dunava do grada Ruse u Bugarskoj. Odatle se put nastavljao drugim vozom koji je išao za Varnu gdje su putnici opet morali da pređu na trajekt koji bi ih prebacio do Istanbula.

Godine 1885. otvorena je slavna trasa preko Beča, Beograda, do Niša. Od Niša do Plovdiva putovalo se kočijom, a od Plovdiva do Istanbula ponovo vozom.

Godine 1889. završena je i deonica Niš-Plovdiv pa je kompletiran saobraćaj vozom na trasi Pariz-Beč-Beograd-Niš-Sofija-Istanbul.

U to doba Orijent Ekpres je saobraćao dnevno od Pariza do Budimpešte a tri puta nedjeljno poslednja stanica mu je bila u Beogradu i Istanbulu. Za Bukurešt, Konstancu i Crno more vozio je jednom nedjeljno.

Krajnja stanica na istoku je bila Sirkeči gari u Istanbulu. Saobraćaj je bio aktivan do 19. maja 1977. Putnici su nastavljali put ka Aziji trajektom od željezničke stanice Hajdarpaša.

Sva tadašnja elita početkom prošlog vijeka vozila se Orijent Ekspresom, pa je iz tog razloga ovaj voz nazvan “Voz kraljeva i kralj među vozovima.”

Parna lokomotiva

Svi pogledi oduševljene mase bili su uprti u ispoliranu parnu lokomotivu iza koje su se nalazila čak dva vagona za spavanje, jedan vagon-restoran i dva vagona za prtljag.

Koliko je slavan bio prestižni voz govore i mnogi filmski i književni klasici. Njegovo postojanje najpribližnije nam je dočarano kroz fikciju i film, pa je tako slavni detektiv Agate Kristi - Herkul Poaro u njemu riješio svoj najmisteriozniji slučaj (Ubistvo u Orijent Ekspresu), junakinja Alfreda Hičkoka je nestala iz njega, a svemoćni Džejms Bond - Šon Koneri ga je vozio od Istanbula do Londona.

Četrdesete godine 20. vijeka bile su vrhunac slave Orijent Ekspresa. Put prema istoku se sprovodio na tri paralelne trase, Orijent Ekspres, Simplon Orijent Ekspres i Arlberg Orijent Ekpres koji je vozio preko Ciriha, Insbruka do Budimpešte. Od Budimpešte vozili su vagoni za spavanje do Bukurešte i Atine.

U to vrijeme Orijent Ekspres dobio je reputaciju komfornog i luksuznog voza. Vozovi su sastavljali vagone za spavanje i ručavanje, koji su bili poznati po vrhunskim delicijama i specijalitetima. Ovim vozom prevozila se buržoazija, poslovni ljudi, diplomate i plemstvo. Tih godina trasa je produžena od Pariza do Kalea, gdje su se ukrcavali Englezi.

Godine 1977., osnivač kompanije Belmond, Džejms B. Šervud kupio je dva vagona na aukciji u Monte Karlu. Prepoznajući ponovni apetit putnika za sofisticirana putovanja, tražio je zaboravljene željezničke relikvije u privatnim muzejima i željezničkim stanicama.

Stara slava

Vagoni Le Train Bleu i Rome Express zaslužili su plemenito vraćanje u život, ali je njihova restauracija zahtjevala vrhunske zanatlije. Srećom, vagonima je vraćena stara slava i glamur.

Godine 1982. kompanija Belmond je ponovo otvorila Simplon Orijent Ekspres koristeći originalne, renovirane vagone iz 1930. i 1940. godine. Saobraćaj se odvijao od Londona preko Pariza do Beča.

Danas saobraća jednom nedeljno

Danas ovaj voz saobraća jednom nedjeljno (od marta do novembra) i koriste ga imućniji putnici, koji za kartu moraju da izdvoje i do 2.050 £ po osobi, uključujući obroke. Takođe su slavno ime preuzeli i u Americi, gdje Američki Orijent Ekspres cirkuliše u sjevernom dijelu američkog kontinenta.

Iako danas postoje mnogo brži načini da se prevezete sa jednog odredišta na drugo, vožnja restauriranim luksuznim kabinama Simplon Orient Express iz 30-tih godina prošlog vijeka je nezaboravno iskustvo.

Nakon laganog doručka, vaš stjuard transformisaće vaš krevet u sjedište iz kog možete nastaviti da uživate u čarobnom krajoliku. Luksuzne plišane sofe pružaju savršeno mjesto za praćenje scenografije.

Voz Venice Simplon Orient Express saobraća na linijama od Verone za London, Verone za Pariz ili iz Venecije za London, i u obrnutim pravcima. Cijene se kreću u prosjeku od oko 2050 £ po osobi za putovanje koje traje 24 sata (na primer od Verone do Londona) ali u pitanju je luksuzna avantura koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Voz nudi i ekskluzivne čartere idealne za proslavu ili impresioniranje klijenata. Privatna čarter vožnja vam omogućava da izaberete odredište, dužinu putovanja i sve aktivnosti u, i van voza. Najznačajniji su privatna upotreba restorana i bara, prilagođeni jelovnici pića, pa čak i organizovanje zabave u vozu. Alternativno, iznajmite voz za jednodnevni izlet ili spektakularnu gala večeru.

Enterijeri vagona su personifikacija stila

Zidovi svih vagona obloženi su najfinijom tikovinom, ukrašeni intarzijama od sedefa i predivnim goblenima dok su komforne fotelje i ležajevi presvučeni izvezenom svilom. Prozore krase najfinije čipke i draperije od raskošnog pliša, dok se na stolovima nalaze kristalne lampe savršene izrade u stilu art-dekoa, sa potpisom renomirane staklarske kuće Lalique.

Mogu se napraviti različiti aranžmani kako bi vaše iskustvo u ovom vozu bilo zauvek urezano u sjećanje vama i vašim prijateljima i porodici.

Uživajte i odvažite se na putovanje drugačije od svih dosadašnjih. Luksuzno putovanje, koje je veza između prošlosti i sadašnjosti. Oživljeni mit.

(NN/luxlife.com)